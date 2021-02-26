我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

海湖莊園「戰情室」就位 CNN：川普復仇計畫蓄勢待發

記者顏伶如／綜合報導
消息人士透露，川普積極籌畫「復仇記」，先在2022年期中選舉展現實力，再在2024年大選再度問鼎白宮。(美聯社)
消息人士透露，川普積極籌畫「復仇記」，先在2022年期中選舉展現實力，再在2024年大選再度問鼎白宮。(美聯社)

前總統川普卸任後定居佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)一個多月，表面看似乎花很多時間逍遙打高爾夫球，還對球伴及朋友透露球技大增；然而消息人士透露，川普其實在積極籌畫一場「復仇記」，先在2022年期中選舉牛刀小試展現實力，再在2024年大選再度問鼎白宮。

有線電視新聞網(CNN)25日報導，川普位於海湖莊園裡的辦公室，就是他謀求復出的「戰情室」；他通常每天一早便到川普國際高爾夫俱樂部(Trump International Golf Club)打球，高爾夫球車就成了他接聽電話的「行動辦公室」。

消息人士表示，川普近來最常對球伴及友人自誇的話題為，20碼開球已越練越好，明顯進步。

知情人士透露，川普眼前除了設法阻止正在進行針對他的各種犯罪調查，最主要的目標便是再戰2024年；川普不排除再度參選總統的原因，在於持續掌握政治影響力，保住造王者(kingmaker)地位；川普打算透過2022年期中選舉，向批評者及支持者同時證明，他才是共和黨最有權力的掌舵者。

本周末將於奧蘭多舉行的「保守派政治行動會議」(CPAC)年會演說中，川普將提醒共和黨員要明白這一點。

共和黨選舉策略顧問海耶(Doug Heye)分析，未來幾個月將看到越來越多共和黨人設法爭取川普支持，或針對曾經背離而嘗試尋求川普原諒。海耶指出，對許多共和黨人來說，對川普的效忠從未停止，川普當年參選時曾大膽賭注共和黨會對他屈服，而不是他屈服於共和黨，「他果然賭對了」。

報導指出，川普的短期目標包括派遣長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)代父出馬，到全美各地鞏固川粉基本盤，為挺川陣營凝聚勢力，打贏2022年期中選舉。一名知情人士說：「期中選舉展開後，小唐納‧川普將在競選期間扮演非常積極的角色。」

川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)過去曾被視為川普政治事業接班人的首選，但三名友人透露，伊凡卡目前毫無興趣從政，只想好好照顧家庭，而且在川粉基本盤心目中的人氣指數，小唐納如今早就超過伊凡卡。

小唐納與女友金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)過去三年一直在川普競選團隊扮演重要角色，下周也將聯手在海湖莊園為2022年將參選連任的共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)舉辦募款餐會，門票為每人1000元起跳至4000元不等。

川普 共和黨 小唐納

上一則

檢察官拿到川普稅務資料了 多達數百萬頁…但不能公開

下一則

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

延伸閱讀

對中回歸沉穩！戴琪亦步亦趨 謹慎拿捏與拜登同步

對中回歸沉穩！戴琪亦步亦趨 謹慎拿捏與拜登同步

紐時：潘斯、麥康諾不出席 CPAC將成川普頌揚大會

紐時：潘斯、麥康諾不出席 CPAC將成川普頌揚大會
拜登重返伊朗核協議 誰先跨出第一步

拜登重返伊朗核協議 誰先跨出第一步
拜登推翻川普命令 紐約市摘掉「無政府」帽子

拜登推翻川普命令 紐約市摘掉「無政府」帽子

熱門新聞

拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

2021-02-26 03:00
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登