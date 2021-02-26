安撫川粉！各州共和黨議員 紛祭限縮投票手段

華盛頓郵報報導，全美各州共和黨 議員以「恢復民眾對選舉制度信心」為由，近來推出一連串限縮投票措施提議，旨在安撫前總統川普 的支持群眾。受川普散布的不實選舉陰謀論影響，廣大川粉普遍認為，2020年大選遭動手腳，才讓川普連任失敗。

報導指出，限縮選民投票的提議，共和黨員看法明顯分歧；某些共和黨人提出警告說，如此一來將讓共和黨形象與壓制選民掛勾，政黨招牌蒙塵，還讓民主黨更有藉口，得以在2022年期中選舉之前，向支持者大力催票。

由各州共和黨議員提出，目前已曝光的限縮投票提案，包括了縮減通訊投票 的資格、禁止設置集票箱(ballot drop boxes)。喬治亞州共和黨議員提出的一項草案，將禁止選民在周日提前投票(early voting)，遭輿論批評企圖阻撓非洲裔選民在選前最後一個周日做禮拜結束後，順道提前投票。

亞歷桑納、佛羅里達、德州、賓州、密西根、威斯康辛州等州議會，都有類似提案正在審議中。

支持限縮投票的倡議人士表示，這些行動是必要的，因為數量可觀的選民對川普的選舉陰謀論深信不疑，覺得拜登總統是靠大規模選舉舞弊而勝選的。

共和黨籍喬州眾議員弗萊明(Barry Fleming)說：「我們這些程序的目標，都是要恢復社會大眾對選舉制度的信心。」弗萊明是喬州眾議院新成立的選舉公正特別委員會主席。

不過，喬州其他共和黨員則說，如果增加選民投票難度，卻無法證明這些措施將能解決選舉弊端，將引起民主黨陣營激烈反彈，也將招致選舉倡議團體抨擊，因此要求黨團國會高層只要選擇幾項重點提案推動即可。這些共和黨員說，推出這些措施的主要目的，是為了安撫黨內的川普鐵粉。

川普的部分支持者1月6日闖入國會山莊之後，某些共和黨員擔心，國會暴動事件將成為2022年期中選舉焦點，除非共和黨能找到脫身之道。

對於川普指稱的喬州大規模選舉舞弊，包括司法部及喬州調查廳調查之後均未發現有舞弊情事，喬州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官目前則在調查川普企圖推翻喬州選舉結果是否觸犯州法。