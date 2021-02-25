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確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

去年撤160邦聯象徵 非裔少女雕像進駐國會大廈

記者胡玉立／綜合報導
非裔少女芭芭拉·瓊斯(圖中畫像)於1951年促成全美公校取消種族隔離，她的雕像將在國會與治華盛頓總統雕像並列。圖為芭芭拉·瓊斯的妹妹於2017年在維州的議會大廈中，與當時的州長Bob McDonnell握手。(美聯社)
非裔少女芭芭拉·瓊斯(圖中畫像)於1951年促成全美公校取消種族隔離，她的雕像將在國會與治華盛頓總統雕像並列。圖為芭芭拉·瓊斯的妹妹於2017年在維州的議會大廈中，與當時的州長Bob McDonnell握手。(美聯社)

美國國會暴亂1月6日發生時，著名的南方邦聯李將軍(Robert E. Lee)雕像並不在國家雕像大廳裡；事實上，在暴動前幾周，於國會陳列長達110年、代表維吉尼亞州的李將軍雕像，甫遭拆除；未來，與喬治華盛頓總統雕像並列的維州代表人物雕像，將改為促成全美公立學校取消種族隔離制的16歲非裔少女芭芭拉·瓊斯(Barbara Johns)。

總部位於阿拉巴馬州蒙哥馬利的「南部貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center，SPLC)23日公布名為「誰的遺產」統計數據指出，包括李將軍雕像在內，去年全美至少有160個邦聯象徵從公共場所撤除。

SPLC持續追踪全美近2100座推崇邦聯雕像、符號、標語牌、建築物和公園；追踪運動始於2015年白人至上主義者進入南卡羅來納州一所教堂，殺死了多名非裔信眾。

SPLC幕僚長布魯克斯(Lecia Brooks)聲明指出，「這些種族主義符號只是被拿來高舉修正主義歷史，讓人以為白人至上主義在道德上仍可接受；這就是為什麼公共場所的白人至上象徵均應移除的原因。」

遊客在國會大廈重新開放後看到的維州代表人物雕像16歲非裔女孩芭芭拉·瓊斯，1951年於法姆維爾(Farmville)的種族隔離高中發起抗議，最終導致最高法院在1954年做出具里程碑意義的「布朗訴托皮卡教育局案」(Brown v. Board of Education of Topeka)裁決，宣布種族隔離違憲，命令全美公立學校取消種族隔離。

今年是瓊斯發動抗議70周年；她於1991年去世，得年56歲；維州委員會去年12月建議將國會大廈裡的李將軍雕像撤下，換成瓊斯雕像。

SPLC表示，全美仍有704個邦聯古蹟屹立未倒，要拆除其中一些古蹟可能很困難，尤其是在阿拉巴馬、喬治亞、密西西比、南北卡羅來納和田納西州，立法者已制定保護這些古蹟的政策。

布魯克斯說，「將兒童暴露在任何錯誤宣傳白人優勢黑人卑下的觀念事物下，是喪失人性的事。」

非裔少女芭芭拉·瓊斯於1951年促成全美公校取消種族隔離，她的雕像將在國會與治華...
非裔少女芭芭拉·瓊斯於1951年促成全美公校取消種族隔離，她的雕像將在國會與治華盛頓總統雕像並列。圖為芭芭拉·瓊斯的弟弟於2018年在維州新設的民權紀念館中，與姊姊的雕像合影。(美聯社)

白人至上 古蹟 維州

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