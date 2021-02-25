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民怨又起！非裔男遭套頭窒息 紐約7警獲不起訴

編譯陳韻涵／綜合24日電
非裔男子普洛德去年3月因裸體上街遭警逮捕並戴頭套和壓制，最後窒息死亡。大陪審團23日拒絕起訴七名員警。(Getty Images)
非裔男子普洛德去年3月因裸體上街遭警逮捕並戴頭套和壓制，最後窒息死亡。大陪審團23日拒絕起訴七名員警。(Getty Images)

紐約州羅徹斯特(Rochester)非裔普洛德(Daniel Prude)去年3月出現精神異常緊急時遭警方逮捕，他朝警方吐口水後遭戴上頭套壓制在地上，導致窒息而亡；紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)23日宣布，大陪審團拒絕起訴任何員警；裁決出爐後，大批群眾上街抗議，遊行前往羅徹斯特市警局，沿街呼口號示威。

普洛德去年3月23日被逮捕時，警方最初指他嗑藥過量致死，但示威者連夜抗議加上家屬施壓後，警方去年9月4日公布事發影片；錄影畫面顯示，41歲、手無寸鐵的普洛德疑似精神病發作，全身赤裸在大街上遊蕩。

警方逮捕普洛德並將他上銬，且因普洛德自稱感染新冠病毒，警方遂將「防吐頭套」罩在他頭上；一名員警用雙手把頭部強壓在地，普洛德最後陷入昏迷，一周後宣告不治；驗屍報告認定普洛德的死為他殺。

接手此案的詹樂霞解釋，她向大陪審團做出「最強烈的陳述」，但仍無法說服大陪審團，「深感失望」。

七名員警的辯護律師表示，員警恪守受訓內容，運用「區隔」限制行動策略；警方宣稱普洛德當時施用俗名「天使塵」的中樞神經迷幻劑「PCP」，行為怪異，這才是他死亡的根本原因。

當時，羅徹斯特市長在案發後宣布，涉案的七名警察立刻停職；此事件引發民眾對羅徹斯特警方一連串示威，包括呼籲時任警察局長、同為非裔的辛格泰瑞(La'Ron Singletary)下台。

普洛德之死令人憶起去年春季命喪警察之手的其他非裔，如佛洛伊德(George Floyd)和布倫娜·泰勒(Breonna Taylor)，這類事件在美國乃至全球多地掀起難以計數的種族歧視和警察暴力的抗議。

羅徹斯特23日夜晚也出現示威，抗議者手持「黑人的命也是命」(BLM)的標語牌，訴求司法公正並呼喚普洛德的名字。

一名抗議者說：「這不是我們預期的結果，這不是我想要的，除非司法正義浮現，他們將不得安寧。」

非裔男子普洛德去年3月因裸體上街遭警逮捕並戴頭套和壓制，最後窒息死亡。大陪審團2...
非裔男子普洛德去年3月因裸體上街遭警逮捕並戴頭套和壓制，最後窒息死亡。大陪審團23日拒絕起訴七名員警。圖為去年一群赤身裸體戴頭罩的示威群眾聚集在紐約州羅徹斯特警局總部前抗議。(美聯社)

警察 紐約州 非裔

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