我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

拜登難炒郵政局長 或任命郵政委員下手 已提3委員人選

編譯林育正／綜合24日電
川普任命的郵政總局局長德喬依24日出席眾院監督委員會聽證會，為假期郵件延誤道歉。(歐新社)
川普任命的郵政總局局長德喬依24日出席眾院監督委員會聽證會，為假期郵件延誤道歉。(歐新社)

郵政總局局長德喬依(Louis DeJoy)24日出席國會眾院監督委員會聽證會，為假期間郵件延誤道歉；雖然他去年夏天上任後風評極差，但因獲得郵政委員支持無法被開除，因此民主黨提議向拜登總統施壓，從任命新郵政委員著手改革。

德喬依在聽證會上重申改革決心，他向一名民主黨眾議員表示：「相信我能帶來改變。」他也為郵件延誤的狀況道歉，「在郵遞旺季我們沒能達成目標，有太多民眾為郵件和包裹遲遲等待好幾周，這的確讓人無法接受；我正是為此向被影響的客戶們道歉。」

聽證會上監督委員會議員針對2020年大選的選票和郵件延誤表達嚴重不滿，德喬依提出的10年改革策略，也未能獲得兩黨議員全力支持。

德喬依過去為共和黨金主，通訊投票又以民主黨支持者為多數，因此他被民主黨人士指控刻意延誤選票寄送。不過他本人與郵局皆全盤否認指控。儘管如此，兩黨議員也因此爆發激烈爭辯。

共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan)痛批民主黨在通訊投票議題上「裝模作樣」，藉此影響選民立場；但民主黨眾議員康諾利(Gerry Connolly)反擊：「我幹嘛聽你們這群政黨至上的人的意見。」

儘管如此委員會成員確實有意解決郵局面臨的困境。德喬依提出的10年計畫，包括承諾維持一周七天送件、改善基礎設施，並投入4億8200萬元打造16萬5000輛新車隊。德喬依表示，詳細的計畫內容將在3月下旬正式提出。

雖然德喬依不受民主黨人士親睞，但因九人的委員會中有六位郵政委員由前總統川普指派，因此他無法被拜登政府開除。郵政委員會目前風向一致支持德喬依，完全無視外界開除他的呼聲。

因此民主黨人士與郵政工會領袖公開向拜登施壓，任命新任郵政委員，不過郵政委員任命須由參院通過。上周有超過70位民主黨議員呼籲拜登「火速提名」新任委員，才得以「審慎評估」德喬依是否適任。拜登目前已提名三位人選，其中包括退休不久的郵局副局長史卓曼(Ron Stroman)；若全數通過任命，民主黨將得以在委員會內制衡共和黨勢力。

民主黨 郵政 拜登

上一則

去年撤160邦聯象徵 非裔少女雕像進駐國會大廈

下一則

回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

延伸閱讀

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
爭取平等抗疫 白宮下月將發2500萬免費布口罩

爭取平等抗疫 白宮下月將發2500萬免費布口罩
一洲焦點／拜登強化晶片供應鏈、一人公司也可申請PPP紓困

一洲焦點／拜登強化晶片供應鏈、一人公司也可申請PPP紓困
拜登將簽行政命令強化供應鏈 白宮：台灣是重要夥伴

拜登將簽行政命令強化供應鏈 白宮：台灣是重要夥伴

熱門新聞

規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

2021-02-25 03:00
受到極端氣候影響，以乾燥炎熱聞名的美國德州在過去幾天之內出現攝氏－18°C的酷寒。圖為德州奧斯汀一位民眾站在流理臺上踩爐子取暖。 （美聯社）

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

2021-02-18 07:45
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42
極端氣候除導致供電中斷外，也使水管結凍，德州近700萬人17日收到飲用水警告，約26萬3000人停水，圖為阿比冷市民眾到商店搶購瓶裝水。(美聯社)

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

2021-02-18 07:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件