拜登難炒郵政局長 或任命郵政委員下手 已提3委員人選

川普任命的郵政總局局長德喬依24日出席眾院監督委員會聽證會，為假期郵件延誤道歉。(歐新社)

郵政 總局局長德喬依(Louis DeJoy)24日出席國會眾院監督委員會聽證會，為假期間郵件延誤道歉；雖然他去年夏天上任後風評極差，但因獲得郵政委員支持無法被開除，因此民主黨 提議向拜登 總統施壓，從任命新郵政委員著手改革。

德喬依在聽證會上重申改革決心，他向一名民主黨眾議員表示：「相信我能帶來改變。」他也為郵件延誤的狀況道歉，「在郵遞旺季我們沒能達成目標，有太多民眾為郵件和包裹遲遲等待好幾周，這的確讓人無法接受；我正是為此向被影響的客戶們道歉。」

聽證會上監督委員會議員針對2020年大選的選票和郵件延誤表達嚴重不滿，德喬依提出的10年改革策略，也未能獲得兩黨議員全力支持。

德喬依過去為共和黨金主，通訊投票又以民主黨支持者為多數，因此他被民主黨人士指控刻意延誤選票寄送。不過他本人與郵局皆全盤否認指控。儘管如此，兩黨議員也因此爆發激烈爭辯。

共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan)痛批民主黨在通訊投票議題上「裝模作樣」，藉此影響選民立場；但民主黨眾議員康諾利(Gerry Connolly)反擊：「我幹嘛聽你們這群政黨至上的人的意見。」

儘管如此委員會成員確實有意解決郵局面臨的困境。德喬依提出的10年計畫，包括承諾維持一周七天送件、改善基礎設施，並投入4億8200萬元打造16萬5000輛新車隊。德喬依表示，詳細的計畫內容將在3月下旬正式提出。

雖然德喬依不受民主黨人士親睞，但因九人的委員會中有六位郵政委員由前總統川普指派，因此他無法被拜登政府開除。郵政委員會目前風向一致支持德喬依，完全無視外界開除他的呼聲。

因此民主黨人士與郵政工會領袖公開向拜登施壓，任命新任郵政委員，不過郵政委員任命須由參院通過。上周有超過70位民主黨議員呼籲拜登「火速提名」新任委員，才得以「審慎評估」德喬依是否適任。拜登目前已提名三位人選，其中包括退休不久的郵局副局長史卓曼(Ron Stroman)；若全數通過任命，民主黨將得以在委員會內制衡共和黨勢力。