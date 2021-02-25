回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

第一夫人吉兒‧拜登(左)受訪，罕見談起前段婚姻。她表示，若當年未與前夫離異，就不會遇見拜登(右)。(美聯社)

第一夫人吉兒‧拜登 (Jill Biden)在「凱莉克萊森秀」(The Kelly Clarkson Show)25日播出的專訪中，與去年中離異的主持人分享她若未與前夫離異，就不會遇見拜登，漫談改變的優劣，同時流露為人母的智慧，並說避疫措施解除後最想啜飲馬丁尼和吃炸薯條。

69歲的吉兒在1975年與前夫史蒂芬森(Bill Stevenson)離異，她告訴去年離婚的凱莉說：「我想告訴妳，凱莉，我是指，如果我是妳媽，我會這樣告訴妳；我的母親向來告訴我，明天會更好，若一天聚焦一件事，事情真的會更好。」

選秀節目「美國 偶像」(American Idol)首屆冠軍凱莉克萊森(Kelly Clarkson)去年6月與大她五歲的布蘭登布拉克斯托克(Brandon Blackstock)離異，兩人結婚近七年，育有一雙兒女。

吉兒在白宮 內受訪，漫談離婚後放手的挑戰，以及改變後的好處。

吉兒說：「我現在回首思考，如果我沒有離婚，我就不會遇見拜登；我不會有現在擁有的美麗家庭，所以，我真的覺得事情會朝最好的方向發展。」

吉兒這番話與史蒂芬森去年8月接受「每日郵報」(Daily Mail)訪問時的說法相呼應，他當時說：「(與吉兒離異)一點也不苦，因為我要是沒離婚，我不會遇見我的妻子琳達(Linda)，那是我一生中最棒的事。」

第一夫人接著告訴克萊森：「我認為，凱莉，我不知道妳需要多久時間療傷，但當事過境遷，妳會訝異，而我等不及看到那些日子來臨。」

吉兒與拜登經常公開談論兩人40多年前因為一場盲目的約會而相識相戀，但史蒂芬森卻經常指控吉兒出軌導致婚姻破裂。

對於吉兒首度受訪談論前夫及兩人的關係，史蒂芬森婉拒評論吉兒最新的訪談內容，稱他會在即將出版的書中詳述。

72歲的史蒂芬森說：「我不想傷害任何人，但事實就是事實，已經發生的事情就是那樣。」