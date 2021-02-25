我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

編譯陳韻涵／綜合24日電
第一夫人吉兒‧拜登(左)受訪，罕見談起前段婚姻。她表示，若當年未與前夫離異，就不會遇見拜登(右)。(美聯社)
第一夫人吉兒‧拜登(左)受訪，罕見談起前段婚姻。她表示，若當年未與前夫離異，就不會遇見拜登(右)。(美聯社)

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)在「凱莉克萊森秀」(The Kelly Clarkson Show)25日播出的專訪中，與去年中離異的主持人分享她若未與前夫離異，就不會遇見拜登，漫談改變的優劣，同時流露為人母的智慧，並說避疫措施解除後最想啜飲馬丁尼和吃炸薯條。

69歲的吉兒在1975年與前夫史蒂芬森(Bill Stevenson)離異，她告訴去年離婚的凱莉說：「我想告訴妳，凱莉，我是指，如果我是妳媽，我會這樣告訴妳；我的母親向來告訴我，明天會更好，若一天聚焦一件事，事情真的會更好。」

選秀節目「美國偶像」(American Idol)首屆冠軍凱莉克萊森(Kelly Clarkson)去年6月與大她五歲的布蘭登布拉克斯托克(Brandon Blackstock)離異，兩人結婚近七年，育有一雙兒女。

吉兒在白宮內受訪，漫談離婚後放手的挑戰，以及改變後的好處。

吉兒說：「我現在回首思考，如果我沒有離婚，我就不會遇見拜登；我不會有現在擁有的美麗家庭，所以，我真的覺得事情會朝最好的方向發展。」

吉兒這番話與史蒂芬森去年8月接受「每日郵報」(Daily Mail)訪問時的說法相呼應，他當時說：「(與吉兒離異)一點也不苦，因為我要是沒離婚，我不會遇見我的妻子琳達(Linda)，那是我一生中最棒的事。」

第一夫人接著告訴克萊森：「我認為，凱莉，我不知道妳需要多久時間療傷，但當事過境遷，妳會訝異，而我等不及看到那些日子來臨。」

吉兒與拜登經常公開談論兩人40多年前因為一場盲目的約會而相識相戀，但史蒂芬森卻經常指控吉兒出軌導致婚姻破裂。

對於吉兒首度受訪談論前夫及兩人的關係，史蒂芬森婉拒評論吉兒最新的訪談內容，稱他會在即將出版的書中詳述。

72歲的史蒂芬森說：「我不想傷害任何人，但事實就是事實，已經發生的事情就是那樣。」

拜登 美國 白宮

上一則

拜登難炒郵政局長 或任命郵政委員下手 已提3委員人選

下一則

杭特拜登被爆同時愛上大嫂、嫂姊 還想教她如何手淫

延伸閱讀

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
爭取平等抗疫 白宮下月將發2500萬免費布口罩

爭取平等抗疫 白宮下月將發2500萬免費布口罩
一洲焦點／拜登強化晶片供應鏈、一人公司也可申請PPP紓困

一洲焦點／拜登強化晶片供應鏈、一人公司也可申請PPP紓困
拜登將簽行政命令強化供應鏈 白宮：台灣是重要夥伴

拜登將簽行政命令強化供應鏈 白宮：台灣是重要夥伴

熱門新聞

規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

2021-02-25 03:00
受到極端氣候影響，以乾燥炎熱聞名的美國德州在過去幾天之內出現攝氏－18°C的酷寒。圖為德州奧斯汀一位民眾站在流理臺上踩爐子取暖。 （美聯社）

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

2021-02-18 07:45
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42
極端氣候除導致供電中斷外，也使水管結凍，德州近700萬人17日收到飲用水警告，約26萬3000人停水，圖為阿比冷市民眾到商店搶購瓶裝水。(美聯社)

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

2021-02-18 07:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件