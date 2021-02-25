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60年前繳不起學費 摩根州大78歲校友捐母校2000萬

編譯林梅婕／綜合23日電
馬里蘭州摩根州立大學收到泰勒夫婦捐款2000萬元，為無法負擔學費卻渴望上學的大學生成立獎學金。(取自摩根州大官網)
馬里蘭州摩根州立大學收到泰勒夫婦捐款2000萬元，為無法負擔學費卻渴望上學的大學生成立獎學金。(取自摩根州大官網)

馬里蘭州摩根州立大學(Morgan State University)近日收到一對夫婦捐款2000萬元，專為無法負擔學費卻渴望上學的大學生成立獎學金；捐款者是已高齡78歲的泰勒(Calvin E. Tyler Jr)，60年前他也是這所學校的學生，卻因無法負擔學費被迫輟學，如今他希望可以幫助更多和當年的自己一樣窮途末路的學生。

1963年泰勒雖然已註冊就讀，卻因付不起學費而中輟，隨後他成為快遞公司UPS的卡車司機；他工作辛勤，很快獲得升遷，從管理的職務一路升到公司最高行政單位，成為該公司負責美國業務營運的資深副總兼董事。

摩根州立大學是一所以非裔學生為主的傳統大學，該校已發表感謝聲明，指泰勒與其妻的捐款金額為該校所有校友中最高。

根據研究，非裔學生就讀四年大學的過程，申請貸款的比率相較同儕的白人學生更高，使得他們畢業後平均每人背負的債務比白人學生多7400元。

泰勒在受訪過程中也說道：「我希望能為年輕有為的志士提供獎學金，讓他們能順利拿到學位，畢業時可以不用負債。因為當你背負8萬到10萬元不等的債務，即使拿到學位也已經比別人落後了。」

摩根大學的校長威爾森(David Wilson)表示，泰勒深知疫情造成非裔學校和學生的財務負擔加重，才啟發這項獎學金計畫：「泰勒明白，沉重的學生貸款正阻撓許多大學生，尤其是那些家中過去都沒有人有大學學歷的學生，泰勒夫婦希望能將這些傷害降到最低。」

當年註冊就讀該校商業管理與會計學系的泰勒，也曾夢想著成為家中第一個擁有大學學歷的成員，但他沒有任何獎學金，父母也無力負擔學費，「就因為沒有錢，我只能離開學校先去工作」泰勒說。

事實上，泰勒夫婦長期以來都是摩根大學重要的捐款校友之一，15年前他們就曾捐給該校500萬元；而泰勒夫婦的獎學金計畫已經成功幫助222名摩根大學學生，提供46項全額及176項金額不等的獎學金。

非裔 貸款 美國

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