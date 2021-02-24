我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

拜登首度視訊杜魯多 將合作面對中國競爭

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統23日下午與加拿大總理杜魯多舉行近兩小時的視訊雙邊會談。（歐新社）
拜登總統23日下午與加拿大總理杜魯多舉行近兩小時的視訊雙邊會談。（歐新社）

拜登總統23日下午與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）舉行近兩小時的視訊雙邊會談，拜登會後表示，控制新冠肺炎是當務之急，美加將共同強化供應鏈、捍衛民主、根除系統性種族主義，並協調與中國競爭的更好方式。

這是拜登就任總統以來，首次舉行的國家元首雙邊會談，礙於疫情，這場會談視訊舉行；杜魯多也是拜登就任總統後，第一位通話的外國元首。

杜魯多透過視訊和拜登共同發表會後聲明，他說，加拿大與美國將團結一致擊敗疫情，包括確保關鍵物資的運送、支持科學與研究，以及在國際機構共同努力。

杜魯多並未在會後聲明言及中國。

拜登表示，延續上周在七大工業國組織（G7）領導人會議所討論，美加進一步討論合作推動雙邊都關注的議題，包括協調彼此方針以便更好與中國競爭，以及應對危及國家利益與價值的威脅。

加拿大與中國還存在因華為財務長孟晚舟引起的外交衝突，2018年12月1日加拿大警方應美國政府要求，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟，至今不允許保釋；中方同月以間諜罪拘留前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），演變為人質外交爭議。

拜登重申支持康明凱與斯帕弗，並說，人類不是交換籌碼，美國與加拿大會並肩合作直到他們安全回家。

拜登會前表示，美加必須在新冠肺炎、經濟復甦、氣候變遷、難民與移民、在全球舞台上捍衛民主價值，並在各自國內強化民主。

「很多全國各國領袖還在試圖爭辯獨裁更好運作。」拜登說，「『使人民充分參與、為每個人擴張機會和平等，及確保增長的利益嘉惠全民』就是我們未來要贏得這場戰役的方式。」

拜登說，美加將強化供應鏈的安全與彈性，確保正在進行的經濟復甦能讓全民受惠，不僅是造福富人；杜魯多說，將利用強化供應鏈與支持企業，來幫助受災最深的人民重新站起來。

杜魯多提到美國德州遭遇暴風雪襲擊陷入斷電危機，加拿大願竭盡所能幫忙，他說，如今大家都處在艱難時期，但並非獨力面對，加拿大是美國最親密的盟友、最重要的貿易夥伴與最久的朋友。

這場雙邊會談進行約兩小時，美國方面有拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與國安會西半球事務資深主任龔薩雷茲（Juan Gonzalez）參加視訊的雙邊會談。

加拿大方面則有杜魯多、副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）、外交部長賈諾（Marc Garneau）、加拿大駐美大使希爾曼（Kirsten Hillman）與杜魯多幕僚長幕僚長特爾福德（Katie Telford）與會。

拜登 加拿大 杜魯多

上一則

「歐盟不是美國」官員：可與拜登合作 與中也有合作

下一則

美12歲以上青少年 夏末前可打疫苗 輝瑞、莫德納招募試驗

延伸閱讀

領福利禁申請綠卡 高院受理川普政府「公共負擔」上訴

領福利禁申請綠卡 高院受理川普政府「公共負擔」上訴
美加雙邊會談 拜登：協調與中國競爭的更好方式

美加雙邊會談 拜登：協調與中國競爭的更好方式
川普陣營8宗上訴欲翻轉選舉結果 最高法院全駁回

川普陣營8宗上訴欲翻轉選舉結果 最高法院全駁回
拜登、舒默急於解決晶片缺貨問題 周三提對策

拜登、舒默急於解決晶片缺貨問題 周三提對策

熱門新聞

馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
國會眾院議長波洛西。(路透)

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

2021-02-16 21:43
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08

1張圖看疫情：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

2021-02-24 03:00
周三清晨將有另一波冰雪降臨，德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州及路易西安納州都將出現更多冰雪。美國東北部、大西洋沿海地區中部則在周四下午至晚間，恐將面臨更多冰雪及豪雨。圖為16日上午的芝加哥。(美聯社)

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

2021-02-16 12:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損