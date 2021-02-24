「歐盟不是美國」官員：可與拜登合作 與中也有合作

歐盟外交政策高級代表波瑞爾表示，歐盟有很多事情可與拜登政府合作，包括新冠病毒、面對中國與俄羅斯等。(美聯社)

拜登政府亟欲修復與歐盟 及歐洲盟國的關係，歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）23日表示，歐盟有很多事情可與拜登政府合作，包括新冠病毒、面對中國 與俄羅斯，和強化安全與防衛能量；不過對於歐盟與中國敲定的投資協定，儘管美國暗示暫緩，波瑞爾表示，這有助歐盟企業開拓市場，並走向更好的對中關係。

波瑞爾22日邀請美國國務卿布林肯（Antony Blinken）參加歐盟會員國外交部長會議，他23日以視訊方式參與華府智庫大西洋理事會的研討會，發表對美國與對中國的看法。

波瑞爾表示，歐盟已準備好跟美國共事，歡迎美國重新締約加入巴黎氣候協定，重返世界衛生組織，及重新加入聯合國人權理事會等；未來還需要跟美國合作，為抵抗新冠病毒推動全球接種疫苗。

至於中國，波瑞爾表示，與中國不是永遠對抗（permanent rivalry），彼此是競爭對手也是夥伴，既要簽署中歐投資協定，也要將香港、新疆與5G等問題端上談判桌討論，有很多事情可以跟美國拜登政府一起做。

「歐盟不是美國」，波瑞爾表示，在政治型態與市場機制上，歐盟和華府非常接近，與北京相差甚遠；但歐盟剛剛與北京完成進行七年的投資協定談判，這是一項好的協議，將帶給歐盟企業更佳的市場管道，也有助走向更好的對中關係。

在拜登上台前，中國與歐盟去年底共同宣布完成中歐投資協定談判，中方將對歐盟進一步開放市場，形同和歐盟一致對抗當時川普政府的「美國優先 」保護主義路線；有媒體分析，北京趕在拜登「聯歐制中」前下一步棋；拜登的準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾推文暗示歐盟暫緩該協定。

波瑞爾在會中談到歐盟立場，認為此事有利，歐盟也會擺脫過去在經濟方面對中國的天真觀點，進階到追求互惠的環境；他說，「我們很喜歡這個協定...美國與中國達成協議（指美中第一階段貿易協議）也沒徵詢我們的意見。」

除了美國，波瑞爾表示，歐盟在印太地區強化理念相近國家關係，如日本、印度、澳洲與東協。

至於俄羅斯，波瑞爾表示，只要歐盟主張人權價值就會遭到俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）政府全面反對，並壓制俄羅斯內部的反對派；當俄羅斯試圖破壞國際規範或人道規則時，歐盟必須反擊遏制，同時保留符合雙邊利益的一部分往來空間，例如伊朗、能源與氣候變遷。