春季日供300萬劑 5藥廠在眾院保證

全美五大新冠肺炎疫苗 製藥廠23日出席眾院聽證會時透露，最近疫苗供給不及需求的現象層出不窮，但下個月疫苗產能將急起直追，並保證在4月以前可將供應量提升至每日300萬劑。

同時，嬌生(Johnson & Johnson)也宣布已向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請緊急使用授權，預計可在3月底前生產超過2000萬劑的疫苗。

眾院小組委員召開聽證會，討論近期國內多處受到暴風雪肆虐下，疫苗配送流程大受影響的問題，以及如何在這樣的情況下擴大疫苗接種規模；有州立公衛官員指出，現階段疫苗需求已大幅超越聯邦政府每周的供應量。

聽證會開場之際，民主黨眾議員黛安娜‧德傑特(Diana DeGette)表示：「目前最大挑戰正是疫苗供應量不足，有些疫苗生產商至今仍未達到他們所保證的產量目標。」

全國兩家最先獲得緊急使用授權批准的疫苗藥廠輝瑞 (Pfizer)及莫德納 (Moderna)，產量並未達到他們在去年底保證的配額，備受國會議員質詢。

不過兩家藥廠都聲稱，3月底前可讓他們的總產量從7500萬提升至2億2000萬的劑量；輝瑞藥廠業務總裁楊格(John Young)表示，該公司目前每周產量約為400萬至500萬劑，但他們計畫3月中旬前產量可提升至每周1300萬劑。

莫德納總裁霍奇(Stephen Hoge)也概述他們計畫如何提升產量，並保證4月底前每月產量可超過4000萬劑。

FDA諮詢委員會將在26日召開嬌生的緊急使用授權評估會議，預計結果很快就會出爐；嬌生表示，若一切順利總產量有望在5月底前達到2億。

此外，不同於輝瑞和莫德納，嬌生疫苗只需接種一劑，這表示他們承諾3月可提供的2000萬劑疫苗即可供2000萬人產生抗體。

另外兩家與會藥廠分別為諾瓦瓦克(Novavax)及英國的阿斯特捷利康(AstraZeneca)，雖然尚未申請緊急使用授權，但他們都表示正加緊擴大產能，以便授權批准後可大規模量產。

全球確診人數仍持續上升，截至23日確診人數達1億1207萬3782人，死亡人數為248萬3456人；美國確診及死亡人數仍維持全球之冠，共2825萬6160人確診，50萬2517人死亡。