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英擬推「疫苗護照」 盼恢復國際旅遊

編譯陳韻涵／綜合23日電
英美不約而同提出「疫苗護照」和「接種證明數位版」的做法。(Getty Images)
英美不約而同提出「疫苗護照」和「接種證明數位版」的做法。(Getty Images)

英國政府打算利用輪值七大工業國(G7)主席的經濟權力，推動國際認可疫苗護照(vaccine passport)機制；英國首相強生(Boris Johnson)表示，這可能是恢復國際旅遊的關鍵，但不諱言此想法會引發「複雜的」道德問題。

無獨有偶，拜登政府則已指示相關單位研議推行數位疫苗接種證明的可能性；在航空產業方面，阿提哈德航空(Etihad Airways)和阿聯酋航空(Emirates)準備推行「數位旅行證」(digital travel pass)。

英國政府曾表示不考慮推行標示人們接種疫苗的「疫苗護照」，如今改口訂定審查「新冠病毒狀態證明」，出具未感染病毒的狀態，無論是透過接種疫苗免疫或檢測呈現陰性。

英國政府表示，將「尋求引進允許個人自由跨國移動的機制」，並將與各國、世界衛生組織(WHO)、G7成員討論，致力提供國際旅客及相關產業「清晰的國際框架和一致的標準」。

「引進這套機制必須公正，但顯然會有部分人無法取得疫苗而被排除在外。」英國政府在描述解除國內避疫限制的文件中寫道，「考量此情況，政府無法太快實施這項計畫，相關禁令也可能在全球持續。」

強生23日說，在對疫苗護照做決定前，還有更深層且複雜的問題需要探討，不能歧視任何人，有些人可能因為健康因素而無法打疫苗，或有其他原因不願接種。

拜登總統早前針對遏止疫情所頒布的多項行政命令中，其中有一項命令協請各單位評估推行數位版本的新冠疫苗證明等檢疫文件的可能性。

不只政府提出疫苗護照的建議，航空公司也準備發行記載搭機旅客接種或檢測結果的「數位旅行證」；這項證明由「國際航空運輸協會」(IATA)研發及提供，阿提哈德航空和阿聯酋航空已表示準備採用數位旅行證。

英美不約而同提出「疫苗護照」和「接種證明數位版」的做法。(Getty Image...
英美不約而同提出「疫苗護照」和「接種證明數位版」的做法。(Getty Images)

疫苗 英國 拜登

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