伊朗禁UN核檢驗 向美施壓解除制裁

伊朗 23日正式宣布，禁止國際機構前往檢查該國核子設施，此舉是想向歐洲各國及拜登 政府施壓，解除對伊朗的經濟制裁，並恢復2015年達成的核子協議；拜登就任一個月出頭，德黑蘭當局對其政策回應可謂冷漠，未來恐怕更艱辛，在在考驗拜登政府的外交能力。

美聯社報導，德黑蘭當局做此宣布同時，國際原子能總署(IAEA)也傳送機密文件給會員國，指伊朗截至2月16日止，純度20%的濃縮鈾庫存已增加17.6公斤。

伊朗元月宣布，要把濃縮鈾提煉到更高純度，距離武器級鈾只差一步，另遠超2015年「聯合全面行動計畫」(JCPOA)規定的3.67%濃度；國際原能署的報告首度證實伊朗所言不虛，另指出伊朗去年11月2日的濃縮鈾庫存為2442.9公斤，目前總量已增為2967.8公斤。

伊朗已不遵守JCPOA，23日更宣布禁止國際機構前往檢查，叫拜登政府想恢復JCPOA的任務更為艱鉅；川普 2018年片面撤出該國際協定，使得德、法、英、中、俄五國想讓JCPOA存活吃盡苦頭。

伊朗1979伊斯蘭革命以來，JCPOA是該國與世界主要國家達成的最重要約定，德、法、英三國23日強調，仍信守JCPOA，另敦促德黑蘭當局「停止並扭轉減低透明度的一切措施。」

拜登政府就任前幾周，幾次慎重地與伊朗接觸，但都吃到德黑蘭當局的閉門羮；拜登布局的先手，是提議伊朗全面履行JCPOA規定的一切責任，然後美國返回該協定。

伊朗儼然成為拜登整體外交政策執行時一大試煉；拜登及其幕僚想重返遭川普揚棄的多邊外交，雖說還有其他燙手外交課題，例如對俄、中及北韓關係，但是對拜登的國家安全高層而言，伊朗的意義特別突出，國務卿布林肯(Antony Blinken)、國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)及伊朗特使馬利(Robert Malley)都密切參與打造2015年協議，拯救JCPOA對他們來說，意義非凡。

拜登就任後，已解除總數達幾十億元的對伊朗制裁，以交換德黑蘭節制其核子計畫，上星期還提出三項方案：一、同意與伊朗恢復JCPOA；二、廢止川普要求聯合國對伊朗的全部制裁；三，放寬伊朗外交官赴聯合國的旅遊限制。