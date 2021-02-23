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民主黨參議員反對 封殺拜登提名白宮預算局長

編譯陳韻涵／綜合22日電
拜登總統提名譚頓出任白宮預算局長，恐怕難過參院提名聽證。(美聯社)
拜登總統提名譚頓出任白宮預算局長，恐怕難過參院提名聽證。(美聯社)

拜登總統提名白宮預算管理局(OMB)局長人選倪拉‧譚頓(Neera Tanden)可能在參院卡關，換人呼聲起；拜登就任月餘，15名內閣成員僅獲參院確認六人，進度落後近幾位前總統。

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)19日表明將投反對票後，形同封殺譚頓的提名案。

消息人士透露，可能取代譚頓的人選包括兩度出任白宮國家經濟會議(NEC)主席的斯珀林(Gene Sperling)，或曾任加州州長紐森(Gavin Newsom)幕僚長的安‧歐萊莉(Ann O'Leary)。

斯珀林曾在柯林頓及歐巴馬政府內工作，且與拜登的高級經濟顧問關係要好，屬於進步派的知識分子。

拜登核心圈人士認為，斯珀林若獲提名，很容易過關，但提名他有違拜登多元組閣的承諾；譚頓是印度裔女性，本來可能成為除了副總統賀錦麗以外，第二名亞裔女閣員。

歐巴馬政府前官員說：「很難不讓女性領導OMB，因為(拜登)總統允諾內閣平衡。」

「我與倪拉共識逾20載，從未停止讚嘆她的政策專業知識、工作道德且致力幫助國人的努力。」斯珀林讚賞拜登提名譚頓出任OMB局長：「她充分具備領導OMB的資格，且我向來也將100%支持她的任命案。」

歐萊莉是與白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)等拜登高層幕僚關係密切的民主黨政策顧問，且曾在柯林頓的政治世界活躍多年，經驗豐碩。

歐萊莉曾效命柯林頓的白宮，且是喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)擔任參議員時的辦公室行政主任、喜萊莉2016年選總統時的顧問；2016年時，同樣擔任喜萊莉顧問的還有現任白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)。

歐萊莉的政策廣為民主黨推崇，但她的提名案因為紐森抗疫失當而蒙上陰影。

拜登就任一個月來只有六名內閣獲得參院通過，分別是國務卿、國防部、財政部、運輸部、退伍軍人部和國土安全部的部長，另外還有九名內閣首長提名人選待參院核准。

要求匿名的拜登前助理說：「事實後向前邁進了，彈劾案已拋諸腦後，被提名人需要到位，從對抗疫情的衛生部長到其他首長，國家需要復甦並恢復運作。」

拜登的內閣提名確認程序拖得比歷任前總統來得長，歐巴馬在就任30天內確認了14名內閣、小布希11人，川普八人。

拜登 提名 白宮

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