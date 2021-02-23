司法部長提名人加蘭德：上任先查國會暴動 不受政治影響
拜登總統提名的司法部長人選加蘭德(Merrick Garland)22日在參院表示，上任後將以調查國會暴動、打擊國內恐怖主義為優先事項，並保證任內司法獨立，不受政治影響。
2016年大法官之路遭共和黨阻攔的加蘭德，在拜登內閣人選中，算是兩黨較能普遍接受的，預料很快就能通過參院的任命審核。
他在參院司法委員會的提名聽證上表示，保證超然於政治紛爭，例如，國稅局調查拜登總統的兒子，他從未和拜登總統提起，如果他頂不住白宮的壓力，他會辭職。
他說，「從事實和法律看，我對任何壓力已具備相當的免疫力，我唯一的壓力，就是做『我認為對的事』的壓力。我當上司法部長以後，就會這麼做。不管來自何方的壓力，我都不在乎。」
確實，連共和黨參議員都讚賞他的職涯紀錄和品格，不過，當年拒為他提名大法官舉辦聽證會的共和黨資深參議員葛拉斯理(Charles Grassley)，現在仍是司法委裡面的要員。
這位愛阿華州共和黨重量級參議員對加蘭德說，「我喜歡你，尊敬你，也認為你適任司法部長，不過你上任後，要怎麼帶領司法部，我有一堆問題要問你。」
共和黨參議員孔寧(John Cornyn)稱會投加蘭德一票，卻也說，加蘭德口口聲聲要推動拜登政府的政策，「我對某些拜登政策，可不是那麼放心。」
共和黨人直接拿最敏感的問題拷問他，包括調查拜登之子的問題，以及前部長巴維理任內啟動的「誰發動調查川普通俄門」特別偵查案。該案的特別檢察官是德漢(John Durham)。
加蘭德說，他還沒和德漢談過，「我沒有理由去猜疑，為什麼巴維理給他特檢的地位。」不過，他雖然保證司法部透明行事，卻不願承諾將該案的調查結果公諸於世。
曾經負責起訴1995年奧克拉荷馬爆炸案兇嫌麥克維(Timothy McVeigh)的加蘭德強調，他的重點將放在國內恐怖分子身上，包括衝撞國會的「白人至上主義者」，以及警政單位的種族主義，和整個社會的族群平等問題上。
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