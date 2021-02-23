司法部長提名人加蘭德：上任先查國會暴動 不受政治影響

拜登總統提名前聯邦法官賈蘭德22日在參院進行提名聽證，獲得兩黨參議員好評。(美聯社) Biden Attorney General Judge Merrick Garland, nominee to be Attorney General, testifies at his confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee, Monday, Feb. 22, 2021 on Capitol Hill in Washington. (Demetrius Freeman/The Washington Post via AP, Pool)

拜登 總統提名的司法部 長人選加蘭德(Merrick Garland)22日在參院表示，上任後將以調查國會暴動、打擊國內恐怖主義為優先事項，並保證任內司法獨立，不受政治影響。

2016年大法官之路遭共和黨 阻攔的加蘭德，在拜登內閣人選中，算是兩黨較能普遍接受的，預料很快就能通過參院的任命審核。

他在參院司法委員會的提名聽證上表示，保證超然於政治紛爭，例如，國稅局調查拜登總統的兒子，他從未和拜登總統提起，如果他頂不住白宮的壓力，他會辭職。

他說，「從事實和法律看，我對任何壓力已具備相當的免疫力，我唯一的壓力，就是做『我認為對的事』的壓力。我當上司法部長以後，就會這麼做。不管來自何方的壓力，我都不在乎。」

確實，連共和黨參議員都讚賞他的職涯紀錄和品格，不過，當年拒為他提名大法官舉辦聽證會的共和黨資深參議員葛拉斯理(Charles Grassley)，現在仍是司法委裡面的要員。

這位愛阿華州共和黨重量級參議員對加蘭德說，「我喜歡你，尊敬你，也認為你適任司法部長，不過你上任後，要怎麼帶領司法部，我有一堆問題要問你。」

共和黨參議員孔寧(John Cornyn)稱會投加蘭德一票，卻也說，加蘭德口口聲聲要推動拜登政府的政策，「我對某些拜登政策，可不是那麼放心。」

共和黨人直接拿最敏感的問題拷問他，包括調查拜登之子的問題，以及前部長巴維理任內啟動的「誰發動調查川普通俄門」特別偵查案。該案的特別檢察官是德漢(John Durham)。

加蘭德說，他還沒和德漢談過，「我沒有理由去猜疑，為什麼巴維理給他特檢的地位。」不過，他雖然保證司法部透明行事，卻不願承諾將該案的調查結果公諸於世。

曾經負責起訴1995年奧克拉荷馬爆炸案兇嫌麥克維(Timothy McVeigh)的加蘭德強調，他的重點將放在國內恐怖分子身上，包括衝撞國會的「白人至上主義者」，以及警政單位的種族主義，和整個社會的族群平等問題上。