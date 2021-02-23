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拜登公民入籍試題 3．1起恢復2008年歐巴馬簡單版

記者顏伶如／綜合報導
川普政府時期，移民入籍考試變難。拜登總統命令3月1日起放寬，試題變得容易，使宣誓入籍更容易。(美聯社)
川普政府時期，移民入籍考試變難。拜登總統命令3月1日起放寬，試題變得容易，使宣誓入籍更容易。(美聯社)

美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)22日宣布，從3月1日起，公民入籍考試試題將恢復使用2008年版本。前總統川普任內提高入籍考試題目難度，引發爭議。相較之下，前總統歐巴馬執政期間的2008年版本入籍考試題目則較容易。

據報導，移民局發布的一份政策備忘錄中寫道，川普政府頒布的2020年入籍考題，從今年4月19日之後便將停用，全面改採2008年的考題版本。

有線電視新聞網(CNN)報導，移民局接獲成千上萬筆有關川普提高入籍考試難度的意見反映，也收到民眾對於拜登總統發布行政命令希望重拾民眾對合法移民制度信心的看法。

2020年12月，川普政府落實採用修正版入籍考題的措施，參加考試的移民需要回答的題數增加，符合考試通過的正確答題數量也相對增加。當時便有移民問題專家提出警告說，川普政府的入籍考試新規，將導致申請程序減緩，讓外籍人士不敢申請入籍，無法申請合法移民得以擁有的福利。

拜登政府官員指出，川普任內提高入籍考試難度，可能不經意地對外籍人士歸化過程，造成障礙。

移民局並未說明為何2020年入籍考試版本遭到廢除的原因為何。

從3月1日起，入籍考試將恢復使用歐巴馬任內的考題版本。CNN指出，由於某些準備考試的移民可能已經熟讀川普政府的考題，移民局將在簡短的過渡期間，同意兩種版本考題同時並行。

2020年12月1日上路的川普政府版本入籍考試，從128道題目當中選出20題，必須答對12題才能成為美國公民。2008年版本的題庫則為100題。某些移民問題專家指出，川普政府的128道題庫當中，題目遣詞用字出現明顯保守派立場偏見，例如聯邦參議員或聯邦眾議員所代表的是「公民」(citizen)，而不是「人民」(person)。

拜登政府自3月1日起降低移民入籍考試難度。圖為移民局的入籍考試閱讀材料。(取自U...
拜登政府自3月1日起降低移民入籍考試難度。圖為移民局的入籍考試閱讀材料。(取自USCIS)

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