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火星任務重燃太空夢 美首位墨裔太空人想回NASA

編譯中心 / 綜合22日電
加州農夫賀南德茲曾以NASA第一位墨西哥裔太空人在史上留名。最新的火星探測任務再次點燃他對太空的熱情。(ABC電視截屏)
加州農夫賀南德茲曾以NASA第一位墨西哥裔太空人在史上留名。最新的火星探測任務再次點燃他對太空的熱情。(ABC電視截屏)

美國廣播公司(ABC)報導，加州農夫賀南德茲(Jose Hernandez)曾任國家航空暨太空總署(NASA)第一個墨西哥裔太空人在史上留名。最新的火星任務再次點燃他對太空的熱情。

賀南德茲兒時每年都會跟著父母從墨西哥北上加州，從事數個月勞力密集的農務工作。他10歲時還在學習英文，數學和科學方面表現出色，當時就體認自己想成為一名太空人。

賀南德茲說自己是在1972年看到電視上「阿波羅號」執行任務後，向父親講述了內心夢想，獲得父親鼓勵，直言：「父親是我夢想的幕後推手。」

賀南德茲耗時12年申請進入太空總署工作，期間被拒絕了11次。

他最終在2004年1萬2000名候選人海選中脫穎而出，兩年後執行太空任務，並在2009年擔任太空梭航太工程師，執行14天飛往國際太空站的任務，任務最後因天氣改變了他們的飛行路線，迫使他們降落在加州的愛德華空軍基地，距離他小時候從事農務不到130公里處。

賀南德茲透露人們雖然不會公開質疑他的背景，他仍能意識到人們的懷疑，並偶爾會自問：「我真的屬於這裡嗎？」

賀南德茲2011年離開太空總署，現從事諮詢業務，育有五個孩子。

他坦承自己仍十分想念太空任務：「我期待有天電話響起，對方會說：『嘿你知道的，我們有機會給你』。我會說：『請讓我歸隊，我要加入』。」

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