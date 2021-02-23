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破最年輕上太空紀錄！ 29歲抗癌女將搭SpaceX首航

記者張聲肇／綜合報導
骨癌存活者海莉‧阿瑟諾將搭乘太空探索公司(SpaceX)首班民間航班入太空，打破NASA太空人莎莉．賴德31歲上太空的紀錄。(美聯社)
骨癌存活者海莉‧阿瑟諾將搭乘太空探索公司(SpaceX)首班民間航班入太空，打破NASA太空人莎莉．賴德31歲上太空的紀錄。(美聯社)

29歲的海莉‧阿瑟諾(Hayley Arceneaux)將搭乘太空探索公司(SpaceX)首班民間航班入太空，打破國家航空暨太空總署(NASA)太空人莎莉，賴德(Sally Ride)31歲上太空的紀錄。

聖朱德兒童研究醫院22日宣布，現在擔任醫師助理的阿瑟諾，今年秋季將和富豪艾薩克曼(Jared Isaacman)與另兩人同搭被艾薩克曼「包下」的慈善募捐航班，寫下太空探索歷史新篇章。

阿瑟諾也將是第一位身裝義肢上太空的人。她10歲時，在聖朱德醫院動過手術，把左大腿骨換成鈦金屬義肢，也換了人工膝蓋。她雖然行動不便，腿部也偶而會疼痛，但太空探索公司評估過，她可勝任太空之旅，還可擔任航班醫務人員。

她接受美聯社訪問時表示，和骨癌戰鬥的經驗，把她訓練得更加堅強，「也教會我，遇到不可預期的困難，該如何克服」，因此欣然接受上太空的挑戰。

她希望向年輕癌症患者以及所有癌症存活者證明，「連天空都不是我們的極限」，「癌症病童看到我都可以在外太空活動自如，對他們來講，一定意義非凡」。

艾薩克曼自己捐了1億元，希望從這趟由他自己擔任指揮官的慈善太空之旅，再募1億元，目前已募得9000萬元。航班四個位置，一個捐給聖朱德醫院。另兩個人選目前未定，預定3月宣布。

聖朱德募款部經理沙迪亞克(Rick Shadyac)說，院方沒有驚動職工，直接選派阿瑟諾，當時在田納西州孟斐斯家中的阿瑟諾接獲喜訊，連聲應道，「好啊好啊，太好了！」她第一個要說服的對象是媽媽，接著徵詢在阿拉巴馬州擔任太空工程師的哥哥和嫂嫂意見。哥嫂都說，「太空旅行很安全，放心」。

阿瑟諾生性熱愛冒險，曾到紐西蘭高空縱繩躍下，到摩洛哥騎駱駝，雲霄飛車是她的最愛，「認識我的人，聽到我要上太空，一定不會驚訝」。

把開戰機當作嗜好活動的38歲艾薩克曼也認為，阿瑟諾是這趟太空之旅的「完美人選」。

預定10月左右從甘迺迪太空中心升空的民間太空之旅，將在環繞地球二到四天。

太空 癌症 阿拉巴馬州

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