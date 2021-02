笑談曾看魏聖美「內褲」 朱利安尼被罵翻

紐約市 前市長、川普 私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)上周參加播客節目,大談自己曾一窺韓裔 高爾夫球女將魏聖美(Michelle Wie)的裙底風光,遭外界撻伐;魏聖美本人也發表聲明回覆,表示自己除了驚訝,還嚴厲譴責朱利安尼。

朱利安尼18日在川普前競選顧問巴農(Steve Bannon)的播客節目「戰情室」(War Room)中,談及與日前因肺癌病逝的保守派電台名嘴林堡(Rush Limbaugh)的往事時自爆一場他形容為「好笑的故事」。

朱立安尼指出,七年前他和林堡在PGA國家高爾夫俱樂部為自閉症患者舉辦的慈善比賽時,當天擠滿攝影記者不斷拍攝讓林堡很不舒服,甚至跟朱立安尼說:「你知道我有多討厭被記者拍,我知道你很有名,但你可以叫他們走開嗎?」

朱立安尼解釋,現在正輪到魏聖美上場,他形容「她身高有185公分,而且推桿的姿勢很特別」,接著他說:「然後她彎下腰,內褲都露出來了,媒體開始瘋狂拍照。」

不過在節目上,朱立安尼卻誤稱林堡的名字,他說:「我告訴他,『羅傑,不是我,也不是你,是她的內褲。』」

