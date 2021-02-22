笑談曾看魏聖美「內褲」 朱利安尼被罵翻

川普私人律師朱利安尼(左)笑談韓裔高爾夫球女將魏聖美(左)的裙底風光，遭外界撻伐。(Getty Images)

紐約市 前市長、川普 私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)上周參加播客節目，大談自己曾一窺韓裔 高爾夫球女將魏聖美(Michelle Wie)的裙底風光，遭外界撻伐；魏聖美本人也發表聲明回覆，表示自己除了驚訝，還嚴厲譴責朱利安尼。

朱利安尼18日在川普前競選顧問巴農(Steve Bannon)的播客節目「戰情室」(War Room)中，談及與日前因肺癌病逝的保守派電台名嘴林堡(Rush Limbaugh)的往事時自爆一場他形容為「好笑的故事」。

朱立安尼指出，七年前他和林堡在PGA國家高爾夫俱樂部為自閉症患者舉辦的慈善比賽時，當天擠滿攝影記者不斷拍攝讓林堡很不舒服，甚至跟朱立安尼說：「你知道我有多討厭被記者拍，我知道你很有名，但你可以叫他們走開嗎？」

朱立安尼解釋，現在正輪到魏聖美上場，他形容「她身高有185公分，而且推桿的姿勢很特別」，接著他說：「然後她彎下腰，內褲都露出來了，媒體開始瘋狂拍照。」

不過在節目上，朱立安尼卻誤稱林堡的名字，他說：「我告訴他，『羅傑，不是我，也不是你，是她的內褲。』」

Definitely not the point, but keep wondering why Rudy called this a joke. What is the punchline? pic.twitter.com/VNKgoq92KS — Christopher Cadelago (@ccadelago) February 19, 2021

魏聖美19日立刻在推特上發表聲明，譴責朱立安尼「物化」她，她說：「聽到他們談論我的內褲讓我很難受，這個人應該要記得的是，我當天打出64桿擊敗所有的男選手；我一想到他對我微笑、稱讚我，背地裡卻都在討論我的內褲就覺得很不舒服；當女性在體育競賽上有卓越的表現時，不應該只討論我們穿什麼。」

主持人巴農聽完這個故事也沒有如朱立安尼預期發出笑聲，朱立安尼遲疑地問道：「這個笑話是不是不太恰當？我不太確定」，巴農回答：「講都講了，我也不知道。」

魏聖美強調：「耐吉(Nike)在我們的裙子裡加安全褲，為的正是這個原因，讓女生們可以『有自信且自在地』表現。」