川普若組黨 民調：46%共和黨人將加入

川普和麥康諾關係不睦，共和黨人憂心造成黨內分裂。(Getty Images)

根據「今日美國報」(USA TODAY)與蘇福克大學(Suffolk University)21日釋出的最新聯合民調指出，倘若未來川普 籌組新政黨，46%的共和黨 人願意拋棄共和黨並加入；僅27%的人表示會留守共和黨，剩下的人則不確定。

一名在威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)從事小本生意的共和黨員透露：「我們認為共和黨做得不夠，但川普將為我們奮戰到底，而且每天持續進行。共和黨建置派只會一昧地向民主黨建制派點頭，他們根本不會反擊。」

國會暴動事件後川普遭二次彈劾，儘管在聯邦參議院的表決並未通過，川普仍大力抨擊共和黨大老，尤其針對參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)。

參院表決彈劾的過程中，麥康諾稱「參院無權審判前總統」而投下反對票，但他卻公開譴責川普應負上「道德」責任，稱儘管川普已卸任，但「他什麼也沒有逃掉」。

川普在事後批評麥康諾是「陰沉乖戾又不苟言笑的政客」，他還強調：「若共和黨還繼續跟他(麥康諾)沆瀣一氣就休想再贏，他永遠不會把該做的事、或是對國家正確的事情給做好。但我將持續推行讓美國更偉大，還有美國優先的政策。」

此外，川普首席顧問米勒(Jason Miller)透露未來將扶持更多保守派人士進入國會：「我們的目標是奪回聯邦眾院及參院，我們將鎖定下屆開放的席次、民主黨的席次、或是讓我們能更有利地為「讓美國再次偉大」(MAGA)發聲的地區。我不明白麥康諾為何要這樣批評總統，但如果你這麼做就該知道會遭受什麼樣的反擊。」

該民調受訪期間為今年2月15日至19日，受訪對象約1000人，皆為2020年曾自稱為川普支持者的民眾，誤差為正負3%。