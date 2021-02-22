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BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

拜登想赴德州勘災 休士頓市長：現在就可以來

編譯林育正╱綜合21日電
超級暴風雪重創德州，圖為德州阿靈頓市20日供水停頓。(美聯社)
超級暴風雪重創德州，圖為德州阿靈頓市20日供水停頓。(美聯社)

德州日前遭受超級暴風雪侵襲災情嚴重，白宮表示拜登總統目前亟欲前往該地，向當地居民展現支持與關心，但擔心會阻擾救災行動；而休士頓市長特納(Sylvester Turner)表示歡迎地說：「他現在絕對可以來訪。」

本次暴風雪讓德州數百萬人受災情影響，截至21日還有12萬人完全無水可用，還面臨暴漲數倍的電費。白宮在21日表示拜登總統視察災情的意願，最快在本周就將前往德州。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示：「總統先生非常希望前往德州，不過他也擔心前往災區將奪走救災的資源和注意力。」不過休士頓市長特納敞開雙臂表示：「我們當然非常歡迎，他絕不會帶來干擾和不便，不會是我們的負擔。」

許多德州居民平時為了節省電費，而選擇了浮動電費方案，而非傳統的固定電費費率。因此在暴風雪帶來的酷寒當中持續用電，導致電費帳單暴增數倍，帶來龐大財務負擔；幾天的電費可能就上看數千元不等。

被超級風雪襲擊的德州正逐漸恢復中，但電力供水都不穩定。但各地仍嚴重缺乏民生用品。...
被超級風雪襲擊的德州正逐漸恢復中，但電力供水都不穩定。但各地仍嚴重缺乏民生用品。尤其是醫院更面臨缺水的緊急情況。圖為21日休士頓NRG體育館外，義工正在分配免費食物。(美聯社)

拜登日前已簽署「重大災難宣告(Major Disaster Declaration)，允許德州使用聯邦預備款項。共和黨聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)建議聯邦補助款箱用來幫助面臨鉅額電費的居民。

麥考爾表示：「現在的計畫是使用聯邦救助金幫助家庭修繕破裂的水管，以及補助電費。」

休士頓市超市空空如也的衛生紙貨架。(美聯社)
休士頓市超市空空如也的衛生紙貨架。(美聯社)

對於超高額的電費，到國會作證的顧問與前公共事業高層麥卡洛(Robert McCullough)則說：「接下來可能出現破產潮，或因付不出款項資產遭沒收，甚至遭房東逐出住處。」

麥卡洛更指出德州主要電力公司，更可能藉著暴漲的電費賺進大筆意外之財，估計高達400億元。因此掌管德州90%電力的德州電力可靠委員會(Electric Reliability Council of Texas，ERCOT)不僅將面臨州政府調查，也將因無法應對極端天氣，讓居民只能硬撐過又黑又冷的夜晚，而面臨法律訴訟。

休士頓市超市貨架上20日告示飲水缺貨，限購數量。(美聯社)
休士頓市超市貨架上20日告示飲水缺貨，限購數量。(美聯社)

德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)已表示，他將針對ERCOT和電力公司的處理失當展開調查。特納也表示，居民不應承擔宛如天文數字的電費。

白宮稱，拜登總統急著要探視德州災情，但擔心防礙救災工作。休士頓市長透納則表示，要...
白宮稱，拜登總統急著要探視德州災情，但擔心防礙救災工作。休士頓市長透納則表示，要來就快來，不會影響救災工作。(美聯社)

德州 拜登 白宮

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