媒體追問「葛謨仍是防疫的黃金標準」嗎？白宮發言人避而不談
紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)涉及疑似隱瞞養老院實際的新冠肺炎染疫死亡人數，正鬧得沸沸揚揚；媒體記者21日向白宮發言人莎奇(Jen Psaki)問道，拜登總統是否認為葛謨仍是防疫的「黃金標準」時，莎奇避而不談且拒絕譴責。
美國廣播公司(ABC)白宮記者卡爾(Jonathan Karl)在記者會上向莎奇提問：「拜登總統是否還認為葛謨仍是抗疫領導的黃金標準」，只見莎奇四兩撥千金地回覆：「我們將持續與葛謨合作，就像我們和其他州的州長一樣。葛謨扮演重要的角色，協助紐約州的居民取得需要的幫助，確保能與我們和各州州長保持密切的聯繫。」
葛謨近日身陷新冠養老院病歿人數虛報醜聞，被指控其執政團隊謊報老人照護中心感染新冠肺炎的死亡人數，目前正遭到聯邦調查局(FBI)的調查；公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)的調查更證實，紐約州年長者死亡人數的統計有不實的疑慮。
該調查最初針對非營利組織的指控，葛謨於去年3月25日至5月10日執行的政策造成老人照護中心超過1000人死亡，調查報告雖然澄清葛謨的政策並非導致那些人死亡的主要原因，卻也揭露：「聯邦衛生部在去年7月6日公布的老人照護中心死亡人數，與州政府的數據不符」。
面對紐約州老人照護中心是否隱瞞實情的調查，莎奇僅回覆一切「交由司法調查」，並說：「我們會持續和各州州長保持合作，也包括葛謨，因為我們相信紐約州以及全國人民都需要幫助，才能共同度過這段經濟艱難的時刻，而這也會是我們的目標。」
卡爾再次提問，要求莎奇只要回答「是或不是」，莎奇拒絕並說：「答案並非只有是或否，我認為總統正在朝他的目標前進，而我不會在總統的身上貼任何標籤。我的工作是協助溝通，讓你們了解總統和我們的團隊目標為何。」
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