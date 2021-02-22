我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

蜜月期結束了…路透：拜登進入執政「雷區」 挑戰將更大

編譯潘勛╱綜合21日電
拜登總統上任已滿一個月，路透認為接下來會碰到很多推動立法的「地雷」。(路透)
拜登總統上任已滿一個月，路透認為接下來會碰到很多推動立法的「地雷」。(路透)

拜登總統上任已滿一個月，政績除了撤消前總統川普的某些政策，比如返回巴黎氣候協定、取消穆斯林國家人民赴美旅行禁令，新冠疫苗的配送率長成到55%，還面臨爭取經濟振興方案在國會過關，其規模比2009年金融海嘯還要大，媒體認為拜登就任的蜜月期已結束，接下來面臨的挑戰將更大。

「路透」(Reuters)21日報導，拜登白宮目前的大戰略，在避開無法獲勝的政治攻防，政策焦點放在迎合廣大選民，大致上無視共和黨的攻訐；但兩黨人士都表示，接下來幾個月，這種大戰略會變難，就算千百萬民眾接種疫苗，而且經濟復甦，都是如此。

拜登已動用顯然有權力的總統行政命令，執行許多變革，但接下來會碰到很多推動立法的「地雷」，例如寬減學貸、增稅、向能源產業設限，民主黨內都意見分裂。

然後則是突顯美國一整世代政爭的政策攻防，比如誰有權歸化入籍為公民、投票權該放寬到多鬆、政府該不該貼補健保，以及誰能擁有槍枝。

另外，許多微妙課題如針對中國的貿易關稅政策，以及監督高科技，都在白宮審核之中。

民主黨正在力推景氣振興配套案，不管共和黨支不支持，都要在關鍵的3月中旬期限前過關，不然屆期失業保險會失效；本法案只消取得國會多數票支持即可，原因在動用「預算妥協」的程序就能強渡關山，只是民主黨國會議員必須全數相挺白宮才行。

振興案包括把聯邦最低時薪提高到15元，民主黨內對此摩擦已然升高。

白宮幕僚表示，接下來幾個月要推的政綱，兩黨選民都支持，因此相信共和黨國會議員在選區民眾施壓之下，也會贊成。

路透及艾普索斯(Reuters/Ipsos)聯合民調指出，目前對拜登執政感到滿意的美國人約56%，但共和黨人肯定拜登的只有20%；想取得共和黨國會議員的支持，機率十分渺茫。

拜登 共和黨 白宮

上一則

媒體追問「葛謨仍是防疫的黃金標準」嗎？白宮發言人避而不談

下一則

抗疫一年 人民麻木 厭倦戴口罩 醫護累翻 看不見盡頭

延伸閱讀

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手
校園重啟議題白熱化 拜登同時要防範得罪教師工會

校園重啟議題白熱化 拜登同時要防範得罪教師工會
郵政效率太糟糕 總局長可能下台

郵政效率太糟糕 總局長可能下台

熱門新聞

馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
國會眾院議長波洛西。(路透)

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

2021-02-16 21:43
全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為德州奧斯汀市區被大雪覆蓋，居民合力協助困在雪中的轎車脫困。(Getty Images)

暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價

2021-02-16 02:30
過去兩周，全美50州的新冠肺炎確診病例均減少，據分析主因是人們妥善遵守防疫措施。圖為紐約市餐館上周末重新開放堂食後，只允許25%的入座率。(路透)

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

2021-02-16 09:35

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

2021-02-22 03:00
周三清晨將有另一波冰雪降臨，德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州及路易西安納州都將出現更多冰雪。美國東北部、大西洋沿海地區中部則在周四下午至晚間，恐將面臨更多冰雪及豪雨。圖為16日上午的芝加哥。(美聯社)

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

2021-02-16 12:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手