蜜月期結束了…路透：拜登進入執政「雷區」 挑戰將更大

拜登總統上任已滿一個月，路透認為接下來會碰到很多推動立法的「地雷」。(路透)

拜登 總統上任已滿一個月，政績除了撤消前總統川普的某些政策，比如返回巴黎氣候協定、取消穆斯林國家人民赴美旅行禁令，新冠疫苗的配送率長成到55%，還面臨爭取經濟振興方案在國會過關，其規模比2009年金融海嘯還要大，媒體認為拜登就任的蜜月期已結束，接下來面臨的挑戰將更大。

「路透」(Reuters)21日報導，拜登白宮 目前的大戰略，在避開無法獲勝的政治攻防，政策焦點放在迎合廣大選民，大致上無視共和黨 的攻訐；但兩黨人士都表示，接下來幾個月，這種大戰略會變難，就算千百萬民眾接種疫苗，而且經濟復甦，都是如此。

拜登已動用顯然有權力的總統行政命令，執行許多變革，但接下來會碰到很多推動立法的「地雷」，例如寬減學貸、增稅、向能源產業設限，民主黨內都意見分裂。

然後則是突顯美國一整世代政爭的政策攻防，比如誰有權歸化入籍為公民、投票權該放寬到多鬆、政府該不該貼補健保，以及誰能擁有槍枝。

另外，許多微妙課題如針對中國的貿易關稅政策，以及監督高科技，都在白宮審核之中。

民主黨正在力推景氣振興配套案，不管共和黨支不支持，都要在關鍵的3月中旬期限前過關，不然屆期失業保險會失效；本法案只消取得國會多數票支持即可，原因在動用「預算妥協」的程序就能強渡關山，只是民主黨國會議員必須全數相挺白宮才行。

振興案包括把聯邦最低時薪提高到15元，民主黨內對此摩擦已然升高。

白宮幕僚表示，接下來幾個月要推的政綱，兩黨選民都支持，因此相信共和黨國會議員在選區民眾施壓之下，也會贊成。

路透及艾普索斯(Reuters/Ipsos)聯合民調指出，目前對拜登執政感到滿意的美國人約56%，但共和黨人肯定拜登的只有20%；想取得共和黨國會議員的支持，機率十分渺茫。