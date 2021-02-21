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1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

原是新冠重災區 3北部平原州2招讓疫情趨緩

編譯陳韻涵／綜合20日電
南達科塔州曾是美國疫情最重的地區，許多民眾還反對口罩令；如今疫情緩和，有賴民眾重視防疫。(美聯社)
南達科塔州曾是美國疫情最重的地區，許多民眾還反對口罩令；如今疫情緩和，有賴民眾重視防疫。(美聯社)

三個月前，新冠病毒肆虐南達科塔州，醫院擠滿待治病患；但約翰霍普金斯大學(JHU)分析數據顯示，南北達科塔州的新冠死亡率為全球最高，其中蒙大拿州一郡的住院率高於全國平均；眼見親友不敵病毒，人們警覺改變防疫行為，加上接種疫苗，終於緩和疫情曲線。

另在亞利桑納州和佛州等其他疫情熱點區，州長及地方領袖長期拒絕避疫封鎖或頒布口罩禁令，前述的南達科塔州就未曾頒布全州強制口罩令。

前述幾州的疫情一度慘重，但今日情況已回到類似去年夏末秋初。

北達科塔州去年11月中疫情慘重之際頒布強制口罩令，疫情曲線緩和的情況尤其明顯，紐約時報資料庫顯示，每日死亡人數為全美第二低。

三個疫情熱點州反映出全美情況，1月9日確診飆上高峰後，花了37天在2月15日下降三分之二；南達科塔州和蒙大拿則在去年11月的疫情高峰後，花了35天緩和疫情，北達科塔州則花了24天。

全美死亡人數仍高，因為病患染疫後數周逝世；全美每天仍有兩千多人病歿，死亡總人數下周可能達到50萬例。

專家表示，北美大平原(Northern Great Plains)疫情消退與全美確診下降有關，人們終於願意認真防疫，遏止病毒傳播。

「北美大平原部落領袖健康委員會」(Great Plains Tribal Leaders Health Board)健康顧問、南達科塔州傳染病學家梅根‧奧康諾(Meghan O'Connell)說：「隨著情況變糟，親友住院或死亡，人們開始改變習慣，疫情隨之緩和。」原住民約占這三州5%到10%人口，是染疫最高的族群。

馬里蘭大學調查數據顯示，去年11月初到12月底是該區情況最慘的幾周，南達科塔州居民的口罩使用率增加10%到20%，北達科塔州則增加20%到30%。

疫苗接種也有幫助，北達科塔州居民的第一劑接種率排名全美第五，南達科塔州第七，蒙大拿第11。

疫情 疫苗 防疫

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