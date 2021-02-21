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1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

2研究顯示：曾染疫有抗體 注射1劑即可

編譯陳韻涵／綜合20日電
研究顯示，確診新冠的人，只需要接種一劑疫苗就能產生免疫效果；圖為紐約市民眾在接種莫德納疫苗。(美聯社)
研究顯示，確診新冠的人，只需要接種一劑疫苗就能產生免疫效果；圖為紐約市民眾在接種莫德納疫苗。(美聯社)

美國近3000萬人感染新冠肺炎，實際數據可能更多只是沒有檢驗出；兩項新研究顯示，確診者也要打疫苗但只需要一劑就能刺激免疫系統破壞新冠病毒或傳染力更強的變種毒株，打第二劑疫苗的效果不大。

人類對於自然感染的免疫反映相當不同，大多數人的免疫系統複製大量能持續數月的抗體，但部分人的症狀輕微或無症狀，抗體自然製造得少，很快就會降至無法偵測的濃度。

尚未刊登於科學期刊的新研究分析確診者的血液樣本，指出染疫者的免疫系統難以對抗率先在南非發現的B.1.351變種病毒。

領導研究的西雅圖「福瑞德哈金森腫瘤研究中心」(Fred Hutchinson Cancer Research Center)免疫學者麥奎爾(Andrew McGuire)說，若注射一劑輝瑞(Pfizer)-BioNTech或莫德納(Moderna)疫苗，情況截然不同，疫苗會大幅刺激宿主製造抗體，不僅可以中和B.1.351，還能對抗2003年造成「嚴重急性呼吸道症候群」(SARS)的冠狀病毒。

染疫血液樣本在疫苗的加乘下，表現得比未染疫者接種兩劑疫苗的效果還要好。

多項研究顯示，輝瑞-BioNTech和莫德納疫苗對抗變種毒株的效能約減少五倍。 

此研究的十名受試者為西雅圖新冠隊列研究(Cohort Study)的志願者，他們染疫後接受疫苗接種並觀察數月來的變化，其中七人接種輝瑞-BioNTech疫苗，另三人打莫德納疫苗。

這十人接種疫苗後兩周抽血檢查，發現體內抗體較接種前多。

麥奎爾說，研究人員尚不清楚這些抗體能持續多久，「希望可以存在一段很長的時間。」 

研究人員也觀察到免疫細胞記得且對抗病毒的情況，麥奎爾說：「顯然有幫助既有的免疫系統。」 

另一項研究由紐約大學(NYU)的研究人員發現，第二劑疫苗並非對所有確診者都有幫助。

在此研究中確診者染疫八、九個月，但體內抗體在打第一劑疫苗後增加數百、數千倍，打第二劑疫苗後卻無顯著增長。

紐約大學疫苗中心主任穆里根(Mark Mulligan)說：「強化免疫學的記憶很重要，單一劑(疫苗接種後，抗體)就大幅增加。」

對於美國等大多數人染疫的國家，穆里根說：「他們絕對應該打疫苗。」 

紐約西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mt. Sinai)免疫學家克兒馬(Florian Krammer)表示，兩項研究顯示，單一劑疫苗對於增加抗體就有顯著成效。

新研究顯示，曾感染感染過新冠的人也需要接種疫苗，但一劑就夠。(Getty Ima...
新研究顯示，曾感染感染過新冠的人也需要接種疫苗，但一劑就夠。(Getty Images)

疫苗 紐約大學 莫德納

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