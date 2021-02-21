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加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

接種後「罩」不可少 CDC：恢復正常還早

編譯盧炯燊／綜合20日電
CDC指出，民眾即使接種了新冠疫苗，也應該繼續戴口罩，並保持社交距離。(美聯社)
CDC指出，民眾即使接種了新冠疫苗，也應該繼續戴口罩，並保持社交距離。(美聯社)

全國接種新冠疫苗行動持續展開，已接種的人仍須繼續戴口罩，不要期望可以馬上恢復正常活動，當然對不少人來說會感到失望。

聯邦疾病防治中心(CDC)到目前仍未更改其指引，至少到目前為止，接種了疫苗的人仍應與其他人一樣，保持六呎的社交距離及避免到人群聚集的地方，同時還要戴口罩。即使接種了第二劑，同樣如此。

專家指出，目前的新冠疫苗要接種兩劑，所以只打了第一針後，更不要放鬆。

目前專家還在學習，因為儘管疫苗能有效預防有徵狀的新冠病毒，然而沒有人知道它可否阻止病毒的散播。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)日前在白宮的新冠病毒簡報會表示，目前最迫切的問題是，一些接種了疫苗的人會是確診者，但沒有病徵，故可在不知不覺中感染其他人。

艾莫利大學(Emory University)傳染病專家奧倫斯坦(Walter Orenstein)指出，疫苗能否抵抗這些變種病毒是個關鍵。他又說自已雖已接種疫苗，但仍會繼續嚴格遵守CDC的指引。

另外，並非所有人都因為接種疫苗而提高免疫能力，例如一些患有癌症或體質較弱的人，其受疫苗保護能力，可能還不及70歲的健康長者。因此儘管已接種疫苗，仍要繼續依照CDC的指引去做。

如果接種了兩劑後仍受感染，那怎麼辦？根據CDC最近稍作放寬的規定，只要接種者沒有徵狀，他們就毋須檢疫，若是在最近三個月內接種第二劑者，更毋須14天隔離。

至於接種疫苗後可否到國外旅遊，按照CDC的指引，不管是否接種了，都避免到國外。

疫苗 CDC 聯邦疾病防治中心

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