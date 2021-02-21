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棄德州暴雪度假去 克魯茲一家挨批 女兒被要求隔離

編譯陳韻涵／綜合20日電
德州聯邦參議員克魯茲提前於18日從坎昆返回美國，行程被聯航員工洩露。(美聯社)
德州聯邦參議員克魯茲提前於18日從坎昆返回美國，行程被聯航員工洩露。(美聯社)

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在暴風雪降臨德州後，帶著兩個女兒前往墨西哥坎昆度假，違反聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫出國指南；克魯茲兩名女兒就讀的休士頓一所私立學校家長，要求她們隔離之後再上學；而搭載克魯茲一家人往返美墨的聯合航空(United Airlines)表示，將調查是誰洩漏克魯茲的搭機資料。

聖約翰學校(St. John's School)的學生若曾出國，必須在返美後隔離七至十天才能返校上課，隔離期間也無法透過遠距學習。

CDC上月30日更新面授防疫指南，主因是聖約翰學校寒假過後，11、12年級的學生陸續出現多人在參加假期派對後確診新冠的情況。

校方的防疫規範早已在家長及學生間出現分歧意見，克魯茲的家庭旅行則讓此事浮上檯面；該校家長要求校方嚴格落實防疫措施，禁止克魯茲的兩個女兒未經隔離即返校。

有三個孩子在該校就讀的家長拉拉‧霍里斯沃斯(Lara Hollingsworth)說：「他利用孩子當作度假的藉口，這是錯誤的偽善行徑；從家長的觀點出發，我希望校方遵守CDC指南。」

「有人說他試圖當個好爸爸，無庸置疑」；她說：「問題是他不顧後果，這樣不會成為壞家長，但可能成為糟糕的參議員。」

克魯茲家庭旅遊被熱議，校方的家長臉書粉絲團19日一度關閉留言功能。

CDC指出，任何國際旅客返抵美後都必須隔離七到十天，才能回歸原單位。

克魯茲的發言人表示，參議員的「兩個女兒將遵守聖約翰學校的政策」。

聯合航空表示，已著手調查是哪位員工洩漏克魯茲更改行程的消息。

克魯茲的家庭旅遊惹議後，18日說他在德州天寒地凍之際前往坎昆的旅行是「聽命女兒」。

不過，旅遊新聞網站Skift記者羅素(Edward Russell17日推文，稱根據聯航消息人士，克魯茲18日早上6時許，已「重訂18日下午從坎昆回休士頓的機票，他原訂20日才回來。」

聯航執行高層發給POLITICO的聲明表示，「洩漏關於顧客的個人資訊違反公司政策，我們已經啟動調查」。

聯航數萬名員工可取得旅客的飛行數據，以提供顧客協助，但洩漏旅客的飛行計畫在航空業實屬罕見。

聯合航空高層表示，目前不排除任何懲處方式，待調查結果出爐再定。

記者阿里(Yashar Ali)推文寫道：「這個人宣稱有聯航內部消息，卻讓消息來源陷入被開除的危險。」

德州遭受暴風雪災害，該州聯邦參議員克魯茲卻全家到墨西哥度假，引起民眾不滿，有人駕...
德州遭受暴風雪災害，該州聯邦參議員克魯茲卻全家到墨西哥度假，引起民眾不滿，有人駕車到其住所附近抗議。(Getty Images)

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