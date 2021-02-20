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「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片

新書爆料：麥斯威爾曾說「艾普斯坦握有川普、柯林頓性愛影片」

記者顏伶如／綜合報導
英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(右)，傳在2016年接受CBS訪問時說，淫魔艾普斯坦(左)手中握有川普和柯林頓等名人的性愛影片。(美聯社)
英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(右)，傳在2016年接受CBS訪問時說，淫魔艾普斯坦(左)手中握有川普和柯林頓等名人的性愛影片。(美聯社)

哥倫比亞電視公司(CBS)新聞雜誌「60分鐘」節目前製作人羅森(Ira Rosen)在16日出版新書中爆料，稱捲入淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性醜聞案的英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)2016年接受訪問時，在他的誘導下，不經意說溜嘴，承認艾普斯坦手中握有包括紐約房地產大亨川普、前總統柯林頓等名人的性愛影片。

羅森在回憶錄「時鐘滴答作響：60分鐘節目幕後花絮」(Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes)中寫道，麥斯威爾接受訪問時坦承，艾普斯坦偷偷錄下川普、柯林頓等知名朋友與包括未成年少女在內的性愛影片；當時羅森要求麥斯威爾提供川普的錄影檔，麥斯威爾則回答不知道影片放在何處。

先前媒體報導傳出，艾普斯坦為知名人物安排性招待並偷錄過程，以影片畫面做為日後要脅工具；遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害婦女法米爾(Maria Farmer)、裘弗利( Virginia Roberts Giuffre)均曾指控，在艾普斯坦6500萬元紐約豪宅裡，看過整間屋子都裝有監視器鏡頭，就連浴室也不例外。

英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾。(美聯社資料照)
英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾。(美聯社資料照)

羅森指出，訪問麥斯威爾的時間是2016年總統大選前，當時麥斯威爾支持對象是民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓；但麥斯威爾拒絕提供川普錄影檔給羅森，並說：「如果你拿到川普的影片，你就必須也報導柯林頓的」。

羅森寫道，由於直覺艾普斯坦肯定握有川普等名人的性愛影片，因此2016年初約訪麥斯威爾，並且透過套話從她口中問出確實有影片存在。麥斯威爾則說：「我不知道影片放在哪裡。」

書中寫道，羅森對麥斯威爾說，請她代為向艾普斯坦索取影片，因為川普可能贏得大選；但麥斯威爾回答：「我是媒體大亨的女兒，我知道你們的思考模式。如果你們報導其中一方，就一定也要報導另一方。如果你拿到川普的影片，你就必須也報導柯林頓的。」

麥斯威爾說，不希望看到川普當選，喜萊莉‧柯林頓民調大幅領先，沒必要讓川普影片曝光。

艾普斯坦2019年夏天遭控為權貴人士仲介性服務而被捕，但後來在獄中自殺身亡；艾普斯坦生前女友麥斯威爾2020年7月在新罕布夏州被美國聯邦調查局(FBI)探員逮捕，遭到紐約聯邦檢察官六項罪名起訴，包括招攬未成年者賣淫。

艾普斯坦 川普 柯林頓

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