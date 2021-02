新書爆料：麥斯威爾曾說「艾普斯坦握有川普、柯林頓性愛影片」

英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(右),傳在2016年接受CBS訪問時說,淫魔艾普斯坦(左)手中握有川普和柯林頓等名人的性愛影片。(美聯社)

哥倫比亞電視公司(CBS)新聞雜誌「60分鐘」節目前製作人羅森(Ira Rosen)在16日出版新書中爆料,稱捲入淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)性醜聞案的英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)2016年接受訪問時,在他的誘導下,不經意說溜嘴,承認艾普斯坦手中握有包括紐約房地產大亨川普 、前總統柯林頓 等名人的性愛影片。

羅森在回憶錄「時鐘滴答作響:60分鐘節目幕後花絮」(Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes)中寫道,麥斯威爾接受訪問時坦承,艾普斯坦偷偷錄下川普、柯林頓等知名朋友與包括未成年少女在內的性愛影片;當時羅森要求麥斯威爾提供川普的錄影檔,麥斯威爾則回答不知道影片放在何處。

先前媒體報導傳出,艾普斯坦為知名人物安排性招待並偷錄過程,以影片畫面做為日後要脅工具;遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害婦女法米爾(Maria Farmer)、裘弗利( Virginia Roberts Giuffre)均曾指控,在艾普斯坦6500萬元紐約豪宅裡,看過整間屋子都裝有監視器鏡頭,就連浴室也不例外。

英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾。(美聯社資料照)

羅森指出,訪問麥斯威爾的時間是2016年總統大選前,當時麥斯威爾支持對象是民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓;但麥斯威爾拒絕提供川普錄影檔給羅森,並說:「如果你拿到川普的影片,你就必須也報導柯林頓的」。

羅森寫道,由於直覺艾普斯坦肯定握有川普等名人的性愛影片,因此2016年初約訪麥斯威爾,並且透過套話從她口中問出確實有影片存在。麥斯威爾則說:「我不知道影片放在哪裡。」

書中寫道,羅森對麥斯威爾說,請她代為向艾普斯坦索取影片,因為川普可能贏得大選;但麥斯威爾回答:「我是媒體大亨的女兒,我知道你們的思考模式。如果你們報導其中一方,就一定也要報導另一方。如果你拿到川普的影片,你就必須也報導柯林頓的。」

麥斯威爾說,不希望看到川普當選,喜萊莉‧柯林頓民調大幅領先,沒必要讓川普影片曝光。

艾普斯坦2019年夏天遭控為權貴人士仲介性服務而被捕,但後來在獄中自殺身亡;艾普斯坦生前女友麥斯威爾2020年7月在新罕布夏州被美國聯邦調查局(FBI)探員逮捕,遭到紐約聯邦檢察官六項罪名起訴,包括招攬未成年者賣淫。