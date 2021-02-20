批評國會暴動後 前駐聯合國大使海理傳求見川普遭拒

前駐聯合國大使海理曾批川普涉及國會暴動，近日請求海湖山莊會見川普遭拒。圖為兩人於2018年在白宮合影。(路透)

前美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)，曾是前總統川普 的重要盟友，也是2024年共和黨 潛在總統提名人之一；知情人士指出，她17日有意到佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)求見川普，但遭川普拒絕。

海理2018年卸下聯合國大使職務時，並未與川普撕破臉，相較川普任內多位官員下台時，與川普公開反目決裂不同；她甚至曾表示支持川普爭取連任；然而最近幾個星期，海理批抨川普在國會暴亂事件中所扮演的角色及所起的作用。

對於川普是否因此拒與海理會面，他的發言人未置評。

川普卸任後在海湖莊園會見過多位共和黨高層，包括眾院 少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy )、眾院少數黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)等，並表明會在2022年期中選舉協助共和黨。

海理一直被視為川普的盟友，也是積極角逐2024年共和黨總統候選人的黨內要角之一，甚至在她離開川普政府時，傳出川普有意挑選她取代潘斯作為2020年大選的搭檔。

有線電視新聞網(CNN)分析，海理向來審慎拿捏分寸，在與川普保持盟友關係的同時，又懂得與他保持適度距離，以便同時爭取挺川派及反川溫和派的支持。

在1月6日發生衝擊國會暴亂後，海理批評川普在暴動事件中的角色，又對川普當天對待副總統潘斯的方式表示憤慨；海理認為川普旗下事業正遭受衝擊，原有的政治生存力已經流失，甚至預測川普在共和黨內也不會有發展；並在訪問中聲稱自當天起再也沒跟川普談過話。

不過對於國會二度彈劾川普，海理形容「是在浪費時間」，而且不合憲法，甚至18日在華爾街日報撰文，抨擊媒體在共和黨內挑撥離間，製造分裂。

在傳出她有意求見川普後，有分析質疑她的兩面手法是否恰當。