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「等不及要去探索了…」 毅力號傳回彩照 大秀火星紅色風情

編譯潘勛／綜合19日電
NASA公布火星探測車「毅力號」降落火星後發回的第一張彩色歷史性照片。(路透)
NASA公布火星探測車「毅力號」降落火星後發回的第一張彩色歷史性照片。(路透)

美國航空暨太空總署(NASA)太空探測車「毅力號」(Perseverance)18日平安降落火星後，傳回前所未見的奇妙照片，也就是降落火星是何光景，此外傳回的照片，還有降落地點「吉澤羅坑」(Jezero Crater)周遭地貌，顯見當地平坦，雖散布岩石，但對毅力號的大車輪並不造成難題。

NASA火星探測車「毅力號」成功降落火星，時報廣場的大屏幕下也播出歷史性的訊息。...
NASA火星探測車「毅力號」成功降落火星，時報廣場的大屏幕下也播出歷史性的訊息。(路透)

毅力號18日傳回的第一批攝像是黑白的，顯示探測車已平安降落火星，19日傳回的便是彩色影像，秀出火星表面招牌的紅色風情。

有線電視新聞網(CNN)18日報導，毅力號專案小組19日在記者會上表示，收到毅力號傳來的第一幀影像時「興奮極了」；照片顯示探測車進入火星大氣層、降高及著陸；探測車的攝影鏡頭在降高階段捕捉到那個瞬間，以往的太空任務都沒能辦得到。

毅力號的推特帳號發文說，「就在我的輪子著陸之前，裝在我『噴射墊』的攝像鏡頭捕捉到我在空中的光景。我的團隊夢寐以求多年的瞬間，現已落實。」

由照片另可見到距火星表面約6.5呎時，逆退火箭噴出的氣流攪起地表的成團塵土。

毅力號推特帳號再發文說，「四野開闊，有好多要去探索。等不及要動身了。」

NASA公布火星探測車「毅力號」降落火星後的圖像。(路透)
NASA公布火星探測車「毅力號」降落火星後的圖像。(路透)

由攝像可知，降落地點吉澤羅坑表面平坦，散布岩礫，但相形探測車的大輪子算小石頭；另則附上照片的推文寫道，「我愛石塊，看看我輪子右側的這些，它們是火山岩還是沉積岩啊？它們有什麼故事要訴說？等不及想了解了。」

火星繞軌衛星「HiRISE」在毅力號即將著陸時也飛到吉澤羅坑上空，由700公里的高度拍下探測車降落傘張開的壯麗光景。

著陸階段的任務副主任史特胡拉(Aaron Stehura)指出，由空中俯視那個小圓圈，就看到最後的觸陸地點，正在科學家認定的河流三角洲附近；「這個光景，我們前所未見，令人心動神搖，難以言宣；有種勝利感，就是我們終於能捕捉到這些，與全世界分享。」

毅力號 火星 太空

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