德州求生╱融雪當水喝 水桶接雨水沖廁所

德州聖馬可斯民眾應急求生，因斷電又無煤氣，他們於是到戶外雪地裡用炭火烤披薩。(路透)

連日的暴風雪 導致德州 數百萬民眾過著沒有水、電與天然氣 的生活，讓大家只能各出奇招，用壁爐將雪融化來喝，甚至直接在戶外烤爐大啖烤肉，絞盡腦汁將日子過下去。

風暴導致停電，再使暖氣系統沒能作用，也讓自來水管線結冰與水壓降低使民眾無水可用。休士頓衛理醫院就在沒自來水的狀況下持續運作，公關經理史密斯(Gale Smith)透露，他們甚至接雨水來沖廁所。

民眾絲蜜塔‧潘德(Smita Pande)也說：「根本沒預期到會沒自來水可用；真的斷水時，我們就做了最壞準備，把陽台的雪都放進水壺中，以免繼續停水；如果電力無法恢復，那將雪煮沸的狀況可能得持續一陣子了。」

甚至有民眾直接拿著水桶到公園的水龍頭接水，讓人大嘆「這可不是在第三世界，這就發生在德州」。

還有天然氣可用的住戶，便將融雪煮沸飲用；若無天然氣，就只能將雪裝到桶子中，再放到壁爐旁待其解凍。一名休士頓的居民推文寫道：「剛收集了一堆雪準備來沖廁所。」

在德州一度有超過300萬人連續五天無電可用，甚至有人因為暖氣系統無法運作，直接在瓦斯爐上暖腳。福和市(Fort Worth)居民薛利(Philip Shelley)就大嘆：「冰箱裡的食物都快壞了，冷凍庫的食物也都快解凍，但就找不到辦法為食物加熱。」

為填飽肚子，不少網友在推特上分享讀們創意料理方式。有人不畏低溫與大雪，穿起厚重外套直接在門口架起烤肉架，大口享用烤肉與煎蛋。部分民眾也拿出泡麵和罐頭火腿等存糧，點起蠟燭享受另類燭光晚餐。

不只飲用水，現在德州超市紛出現民眾大排長龍，也面臨食物、熱食與生活用品短缺等問題。德州農業委員會會長米勒(Sid Miller)說：「目前超市已沒辦法獲得乳製品，架上幾乎都空了；這種慘況是在新冠肺炎疫情期間也沒看過的景象。」

德州州長艾伯特(Greg Abbott)則將矛頭指向德州電力可靠委員會(Electric Reliability Council of Texas，ERCOT)失職，沒能為暴風雪做足準備，導致民沒水、沒電，日子只能在黑暗與飢寒交迫下度過。他說：「德州人民應獲得合理的解釋。」