拜登對中政策團隊 再添3鷹派戰將 美中難回和解時代

拜登總統的中國政策團隊再添3硬派成員,左起為「美國進步中心」前高級研究員梅樂妮‧哈特、任職五角大廈的瑞特納及任職財政部的伊麗莎白‧羅森伯格。(圖取自美國進步中心、推特、新美國安全中心)

拜登總統的中國 政策團隊陸續招兵買馬且已現雛形,根據新成員過去的評論文章及演講內容所折射出的基調,跟前總統川普 任內的對北京強硬態度吻合,表明新政府下的美中關係,不會恢復到川普政府之前的和解時代。

哈特曾助川普禁華為

根據彭博報導,新成員包括美國 進步中心(Center for American Progress)前高級研究員梅樂妮‧哈特(Melanie Hart),她將協助負責檢視川普政府的政策,包括督促各國將華為排除在5G網絡之外的「清潔網絡」倡議。

哈特去年10月合寫的一份報告,重點強調中國補貼助長華為崛起,提出美國和盟國反補貼支持。消息指出,哈特會出任中國政策協調員,在負責經濟增長、能源和環境的副國務卿領導下工作;哈特對彭博的報導拒絕置評。

其他新成員還包括在五角大廈任職的瑞特納(Ely Ratner)、在財政部任職的伊麗莎白‧羅森伯格(Elizabeth Rosenberg),兩人都在華府智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security,CNAS)工作過,曾共同撰寫報告呼籲美國應與日本、荷蘭建立「國際財團」,以製造半導體、實現供應鏈多樣化。

在另一份報告中,羅森伯格與即將加入國家安全委員會的前國務院副助理國務卿哈瑞爾(Peter Harrell)呼籲美國政府以資金補償「遭中國脅迫性措施」的企業,使美國在未來的供應鏈中不可替代。

彭博指出,新成員過去的經歷,暗示了拜登團隊可能採用的對中國做法;拜登政府在制定政策時一直保持謹慎態度,但信息是統一的,那就是在與中國對抗前先與盟友合作,這與川普的做法形成鮮明對比。

國務卿布林肯(Antony Blinken)在接受國家公共廣播電台(NPR)訪問時表示,「當我們與盟友打架而不是合作時,就會失去與中國打交道的實力。」他在訪問中又說,在供應鏈、芯片、人工智能和下一代網絡的競爭,有望成為拜登政府對中政策的核心。

新美國安全中心首席執行官馮德納(Richard Fontaine)認為,這些新成員對中國挑戰有不同的思維方式和態度,他們面臨的另一個挑戰是美國對中政策的政治化。

而季辛吉中美研究所(Kissinger Institute on China and the United States)主任戴博(Robert Daly)認為,這些新成員都富有經驗,是有想法的專家,但他們面對的問題是空前的,也要懂得妥協。