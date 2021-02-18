美國國防部調整部署 軍力要「聚焦中俄」

國防部長奧斯丁上任後立即下令展開為期一個月的「全球態勢」評估，重新思考美國如何最佳部署其龐大軍隊等。（美聯社）

拜登 政府正在重新思考全球軍事力量定位，目前面臨的難題是：如何在中東地區長期威脅不減、五角大廈預算須精打細算的前提下，將軍力部署聚焦在中國 和俄羅斯身上。

美聯社報導，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)上任後立即下令展開為期一個月的「全球態勢」評估，重新思考美國如何最佳部署其龐大軍隊、武器、軍事基地和聯盟網絡，以支持拜登總統的外交政策。

此項評估審視結果可能會對美軍備戰首要任務產生長期影響，美國的盟友及夥伴關係也將面臨挑戰；在前川普政府「美國優先 」的外交作為下，美國盟友及夥伴關係已有部分遭削弱。此審視也攸關新政府是否履行前政府今春全面撤離阿富汗的承諾，也將考量耗資巨大的戰略性核武議題。

拜登國安小組和川普政府一樣，都將中國視為第一大長期安全挑戰；與前任不同的是，拜登看重美國在「北大西洋公約組織」(NATO)中對歐洲國家的承諾。

這可能會導致美國在中東、歐洲和亞太地區的「軍事足跡」發生重大變化，也可能代表拜登歡迎美國軍事指揮官近來以創新方式部署軍隊、不受永久性基地約束。

事實上，早在拜登上任前，變化即隱隱浮現；參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)去年12月曾在華府舉行的會議上，針對科技和地緣政治變革，主張重新思考舊有的軍力部署與組織作法。

米利指出，美軍的生存取決於能否適應中國崛起、人工智能和機器人等科技普及，以及流行病和氣候變化等非常規威脅，「將來，愈小會愈好。幾近隱形、無法察覺，卻處於不斷運動狀態且分布廣泛的微小力量，將是可存續的力量。」

奧斯丁1月針對美軍在亞太地區部署也提出類似觀點。他在答覆參院提名確認案提問時寫道：「毫無疑問，我們在印太地區的部署必須更彈性分布，並得到新作戰概念的支持，以因應中國的反干預能力及作為。」

這並不代表美軍將放棄海外大型樞紐，但它代表美軍未來重點，將更放在將較小部隊以較短期的輪替，部署到非傳統的目的地，而這樣的轉變已在進行中。

奧斯丁另外提到他對俄羅斯及中國在北極地區競爭的擔憂；他寫道：「我對俄羅斯在北極地區乃至全球的軍事建設和侵略，嚴重關切。也對中國在北極地區的意圖，深感關切。」

美國對北京的主要關切，是它在亞太地區的自信心不斷增強；在美國看來，中國增強軍事實力，目的是阻擾美國介入干預北京對台灣的行徑。

外交關係協會(Council on Foreign Relations)2月報告指稱，台灣極可能引爆中美戰火，如此前景將對人類造成可怕後果，「數百萬美國人可能會在人類史上兩大核武器國家第一次戰爭中喪生。拜登團隊應對此議題全神貫注。」