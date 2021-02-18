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美暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
極端氣候除導致供電中斷外，也使水管結凍，德州近700萬人17日收到飲用水警告，約26萬3000人停水，圖為阿比冷市民眾到商店搶購瓶裝水。(美聯社)
極端氣候除導致供電中斷外，也使水管結凍，德州近700萬人17日收到飲用水警告，約26萬3000人停水，圖為阿比冷市民眾到商店搶購瓶裝水。(美聯社)

德州逾26萬人斷水

全美17日仍有近340萬人無電可用之際，下一波暴風雪又來襲，約1億人居住地區受影響；暴風雪本周已釀成至少八州31人喪命；德州更受低水壓影響，近700萬人收到飲用水警告(boil water advisory)，逾26萬人斷水。

國家氣象局預報指出，大平原區南部到東部沿海地區，18日將籠罩於風雪底下。科學家表示這波極地渦旋(polar vortex)橫掃低緯度地區，而且停留時間延長，人為因素導致的全球暖化則是其一原因。

根據氣象預報，阿肯色州到阿帕拉契山脈中部部份地區將有3至6吋降雪量，路易斯安納、密西西比、北卡羅來納、維吉尼亞和德州等區，將面臨可觀積冰，除了讓道路交通變得險象環生，也將導致停電、樹木倒塌等。

大平原區持續處於危險低溫狀態，18日早晨溫度估計將在華氏10度以下，風寒效應(wind chills)之下則讓溫度下探至零度以下。風雪過後，南部氣溫將緩慢回升。

來勢洶洶的北極鋒(Arctic front)發威，東南部將出現豪大雨、大雷雨，也將出現狀況嚴重的零星暴風雨。

在美西地區，來自太平洋的最新一波風暴系統將為沿海地區帶來降雨，加州北部與俄勒岡州山區將會下雪。

全美340萬戶仍停電

受暴風雪癱瘓電網影響，全美截至17日仍有近340萬戶停電，包括密西西比州、路州和德州仍有近300萬戶，以及阿帕拉契山脈四州逾20萬戶等。

至少8州31人死亡

暴風雪本周至少在八州造成31人死亡，車禍和一氧化碳中毒致死為主因。

極端氣候也影響德州、田納西州、路州部分城市供水，多個城市在過去24小時內發布飲用水警告，因為低溫使水管結凍，當局憂心飲水遭感染和低水壓打不出水；地方消防車送瓶裝水到醫院；德州近700萬人17日收到飲用水警告，約26萬3000人停水。

拜登政府表示，疫苗配送可能因此延誤；副總統賀錦麗17日受訪向災民喊話：「我明白現在停電，他們沒辦法看到我們談話，但總統和我一直掛念他們，希望簽署緊急命令可讓我們取得聯邦紓困來協助他們。」

德州 暴風雪 低溫

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