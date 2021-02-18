「厭惡人們要求施捨」…德州科羅拉多市長失言辭職

受暴風雪癱瘓電網影響，全美截至17日仍有近340萬戶停電。圖為德州休士頓居民躲到一家家居店避寒。(美聯社)

德州 因暴風雪 停電，有用戶燒家具取暖而導致一氧化碳中毒；負責供應該區電力的「德州電力可靠委員會」(ERCOT)16日表示，不清楚何時復電，但已採取斷電等措施避免更慘情況重演；該州科羅拉多市長波伊德(Tim Boyd)無法體恤民眾停電之苦甚至出言羞辱，引發爭議後提交辭呈。

追蹤全美電力使用的網站Poweroutage.us統計，德州逾300萬人已連續第四天生活在沒電的零下凜冽環境中。

德州的停電問題始於受暴風雪影響各州的供電都由不同電廠分配供應，若其中一座電廠失靈還有其他資源可應急，但德州全靠單一供電系統，且未準備因應冬季氣候。

ERCOT負責德州全境電力供應，卻低估暴風雪的威脅而未在事前儲備足夠電力，而今暴風雪來臨也無法生產更多電力。

德州約40%的能源來自燃燒天然氣 ，但德州多數汲取天然氣的工廠基礎建設，無法忍受嚴重的冬季天候，輸氣管會在零下的氣溫中凝結，天然氣井也被雪覆蓋，這讓化石燃料無法從地下取出並運往電廠發電，遑論送到用戶端。

憤怒的德州人想知道，為何相關基礎建設在2011年造成類似問題後仍未改善。

德州論壇報(Texas Tribune)報導，德州並非所有的發電機組都在2011年後升級，能源系統升級作業往往因為替換價格高昂而擱置。

奧斯丁德州大學能源研究所研究員塔特(David Tuttle)說：「這些事做得到，但需要一些錢，我們約每十年就會遇到類似狀況。」

科羅拉多市長波伊德受夠市民抱怨沒電又冷，16日忍無可忍在臉書上發文痛斥「沒有人欠你家任何東西，地方政府也沒有責任要在此刻支援你們！市、郡和電力公司等服務都沒欠你們。」

他接著表示，「受夠且厭惡」人們要求施捨，當前情況是「社會主義政府的悲哀產物」，「適者生存」。

波伊德的言論惹議後，解釋因為家人遭到騷擾而失控，妻子甚至因此失業；波伊德自稱以市民的身分發言而非民選官員，「我已提交辭呈，也表明不再競選市長」。