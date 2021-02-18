3500隻海龜被凍昏 德州居民搶救

德州海岸氣溫降至冰點，居民搶救3500隻被凍昏的海龜。(美聯社)

凜冽風暴 侵襲南方，重創德州 海外小島南帕德瑞島(South Padre Island)，暴風雪肆虐造成多處斷電、停水、手機訊號不良等問題；不過就在當地居民受難的同時，許多志願者卻挺身而出，拯救當地最知名的瀕臨絕種動物─海龜。

截至16日，當地動保組織Sea Turtle Inc的志工們已拯救超過3500隻被凍昏的海龜，並讓牠們暫時置留在當地會議中心，其空間內布滿防水布和簡易的充氣式兒童泳池，讓海龜們可以有個暫時的棲息地，等待體溫回升。

然而，Sea Turtle Inc執行主任溫蒂‧奈特(Wendy Knight)仍擔憂，這些被救上岸的海龜們很可能已受盡酷寒的折磨而一蹶不振；其他動保人士則指出，由於海龜體溫回升速度較慢，一般在受凍後都必須等待幾天才能知道他們是否有機會繼續存活。

奈特說：「這樣的現象是前所未見的，類似的寒流很可能一夕之間摧毀我們幾十年來的努力；我們即將面臨沒電，而且更災難性的挑戰。」

全美各地連日出現低溫 ，斷電甚至導致凍死意外，而動物們更是首當其衝；休士頓周圍有居民將數十隻狗從酷寒中救出，但雪堆中仍可發現已經被凍死的狗狗遺體。

聖安東尼奧(San Antonio)一處靈長類動物保護區，佔地擴及70英畝的園區也因為斷電使許多猴子、狐猴及一隻黑猩猩被凍死。

Sea Turtle Inc的發言人珊慧娜‧札維拉(Sanjuana Zavala)表示，大多綠蠵龜全年待在馬德雷潟湖(Laguna Madre)區，專吃海底豐富的綠色植物，又被稱為「海洋除草機」，有助於維持海底生態系統的平衡。

一旦水中溫度降至華氏50度以下，也就是現在南帕德瑞島發生的狀況，海龜就非常可能受凍昏迷；札維拉說，海龜們很可能心率降低、腳蹼癱瘓、身體在海中呈現漂浮狀態，有時甚至可能被沖上岸，同時增加他們被獵捕的風險。