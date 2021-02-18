$5152！德州大停電 電費離譜大漲 有電也不敢用

受暴風雪癱瘓電網影響，全美截至17日仍有近340萬戶停電。圖為德州休士頓居民躲到一家家居店避寒。(美聯社)

破紀錄的冬季風暴橫掃德州 ，低溫酷寒之下卻大停電，已讓民眾苦不堪言，天價般昂貴的電費，更讓消費者雪上加霜；經營護膚兼藥材店的43歲德州婦人艾琪亞‧史考特-艾默斯(Akilah Scott-Amos)周末期間突然接到電力公司網迪(Griddy)簡訊告知指出，她的帳單 已「快要破表」，建議更換別家。

史考特-艾默斯17日接受新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)專訪時說：「我的電費竟一天就達450元，我嚇壞了。」她說，想不通為何電費這麼高，因為家裡使用瓦斯加熱器、瓦斯壁爐，並把室內溫度控制在華氏65度，若以帳單價格來看，「彷彿我們將幫整個社區照亮到燈火通明」。

她說，到15日，電費帳單價格已飆至2500元。相較之下，2020年整個2月，她的電費帳單才33.93元。

她表示：「我不可能繳得起，我現在總共積欠網迪2869元。我將因此變成負債，信用指數分數拉低。他們會對我斷電嗎？就在危機根本都還沒結束的時候？」

38歲承包商皮爾斯(Royce Pierce)也是網迪客戶，2月份電費帳單在17日已達5152.06元。住家為兩層樓獨棟的他說，2020年2月的電費為330元，今年1月的帳單也只有387.70元。

身為量販電力供應商的網迪，近日遭到包括數十名客戶抨擊趁著暴風雪 期間大漲電費。

網迪平日向客戶收取9.99元固定月費，但由於德州電力可靠委員會(Electric Reliability Council of Texas，ERCOT)法規漏洞，讓電費市價在這次暴風雪發生後，15日突然暴漲超過100倍，從原本每百萬瓦小時(megawatt-hour)不到50元，變成每百萬瓦小時收取9000多元。

網迪的因應方式為呼籲客戶改用其他電力公司，但目前並沒有其他電力公司願意接受新客戶。