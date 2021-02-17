麥康諾投書：他要為暴亂負責 川普嗆：你領導黨休想贏

共和黨參院領袖麥康諾(右)在報刊撰文表示，憲法雖不准彈劾已離職的總統，但川普要為國會山莊暴亂負責；川普聲明反擊說，共和黨若交給麥康諾領導，休想再贏。(Getty Images)

共和黨 參院領袖麥康諾 在華爾街日報(WSJ)撰文表示，憲法雖不准彈劾已離職的總統，但前總統川普 無疑要為1月6日國會山莊暴亂負道德責任；對此川普16日聲明反擊說，共和黨若交給麥康諾領導，休想再贏；麥康諾及川普的交鋒顯示共和黨內鬥愈演愈熾。

川普彈劾案在參院票決時，七席共和黨聯邦參議員支持彈劾川普，麥康諾本人雖以不合憲法為由，投下反對票，但他撰文說，黨籍同僚持相反看法，他不會埋怨、發牢騷。

麥康諾另寫道，川普無疑要為國會暴亂事件負道德責任，其支持者會闖入國會，全因為他在「世上最大傳聲筒」上無節制叫囂撒謊；川普的行為在暴亂過程中、發生後，道德方面都令人無法接受，無論是攻訐副總統潘斯，或是事後還讚美犯罪分子，皆是如此。

對此川普由海湖莊園(Mar-a-Lago)發表聲明大罵麥康諾，據說聲明原文還有人身攻擊如麥康諾「臉頰肉很多，腦子卻不夠使」等文句；川普表示，共和黨交由麥康諾之流領導，將不再獲人尊敬，也強大不起來。

川普另譴責麥康諾只專注在尋常、安於現狀的政策，再加上沒有洞見、智慧、技巧、人格，才導致共和黨在參院損失兩席，共和黨快速由多數黨變成少數黨，而且只會愈來愈糟。

川普主打中國「偷竊」美國，他表示，麥康諾就中國問題沒有公信力，原因在他家族生意裡，中國業務很可觀；麥康諾妻子趙小蘭曾擔任川普政府運輸部長，國會山莊暴動幾天後，趙小蘭辭職。

川普還罵麥康諾為「陰沉乖戾、微笑都不會的政壇庸人，參院共和黨還跟他待在一塊兒，休想再贏。」民主黨現在玩弄麥康諾之稱心如意，其程度前所未有，當然想維持下去。