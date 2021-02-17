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挺彈劾／金辛格遭家族罵惡魔 圖米被斥：誰叫你良心投票

編譯陳韻涵／綜合16日電
共和黨籍伊利諾州眾議員金辛格因支持彈劾川普，而遭家族譴責是「惡魔軍團」成員。(路透)
共和黨籍伊利諾州眾議員金辛格因支持彈劾川普，而遭家族譴責是「惡魔軍團」成員。(路透)

紐約時報報導，共和黨伊利諾州眾議員金辛格(Adam Kinzinger)的11名家族成員寄了一封尖酸刻薄的信件給他，譴責他支持彈劾前總統川普，批他是「惡魔軍團」(devil's army)成員；賓州共和黨15日則投票譴責該州參議員圖米(Pat Toomey)倒戈支持彈劾川普，稱選民「不是要你用良心投票」。

紐時取得金辛格家書的副本，內容譴責他「可怕、無禮的指控川普」，寫道：「我的天，你讓我們多麼失望，且你愧對老天！」

金辛格提出第25修正案用以彈劾川普後，這封日期為1月8日的信中寫道，「現在最丟臉的事情就是，我們與你有親戚關係」、「你讓金辛格的家族名譽蒙羞！」

金辛格上月與另九名眾院共和黨議員支持民主黨，投票贊成彈劾川普。

金辛格辦公室向「有線電視新聞網」(CNN) 證實，此家書內容屬實。

金辛格在上月播出的CNN播客節目「The Axe Files」中表示，他不惜將席次拱手讓人，也要彈劾川普。

「這可能為我的生涯畫下句點。」金辛格說：「但我深諳自己過不去，你知道的，光是試圖保護它，卻感覺被要求執行一項艱鉅任務，但我做不到。」

在聯邦參議員方面，賓州共和黨投票通過圖米的譴責案，痛斥圖米和另外六名共和黨參議員「根據良知投票」，與民主黨同一陣線，支持彈劾川普。

華盛頓郡共和黨主席波爾(Dave Ball)於15日投票支持譴責圖米後說：「我們不是派他去那裡根據良知投票的。」

波爾告訴「哥倫比亞廣播公司」(CBS News)的匹斯堡分台KDKA說，「我們不是派他去那邊做對的事情，或任何他說他在做的事情，我們派他去代表我們。」

波爾表示，他感覺圖米在川普二次彈劾一案，用他個人的立場誤導賓州共和黨人。

共和黨籍賓州參議員圖米因支持彈劾川普，遭譴責稱「選民不是要你用良心投票」。(路透...
共和黨籍賓州參議員圖米因支持彈劾川普，遭譴責稱「選民不是要你用良心投票」。(路透)

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