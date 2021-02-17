48州酷寒27死 德州冰凍 中南部多地破「百年低溫紀錄」

交通號誌牌下的冰柱，顯示德州的酷寒。(美聯社)

強烈暴風雪連日襲擊美國，本土48州近四分之三地區都被白雪覆蓋，至少27人因惡寒或避寒而喪生；中南部多個地區低溫 打破數十年甚至百年來紀錄，截至16日下午全國仍有逾400萬戶停電；南部多地陸空交通受阻，西德州 風力發電機結冰，德州煉油廠減產恐推升未來數日能源價。

暴雪至今共釀至少27人死亡，其中包括俄勒岡州和休士頓發生一氧化碳中毒身亡、數人凍死，以及德州一戶家庭生火取暖不慎引發火災致死；佛羅里達、喬治亞及北卡羅來納州出現龍捲風，北卡至少三人死亡。

看得出這是停車場嗎？德州休士頓遭暴風雪侵襲，出現難得的雪景。(美聯社)

煉油廠減產 油價估漲10%

截至16日下午，全美仍有逾400萬戶無電可用。停電和極凍天氣影響德州產油，該州煉油廠減產並暫時關閉，以免缺電並保留電力給大眾使用，未來數天每加侖油價估會上漲10%。

氣象預報顯示，伴隨著低溫的另一波冰雪，17日清晨即將降臨，德州、奧克拉荷馬州 、阿肯色州及路易斯安納州都將出現更多冰雪。東北部、大西洋沿海地區中部則在18日下午至晚間，恐將面臨更多冰雪及豪雨。

德州遭暴風雪侵襲，約有400萬民眾無電可用；圖為民眾忙著加油和買油。(美聯社)

交通打結 疫苗接種站關閉

南部許多地區在突然下大雪後，道路交通嚴重打結，包括德州在內疫苗注射站臨時關閉。達拉斯和休士頓16日溫度分別只有負2度和12度，是當地1989年以來的最冷紀錄，就連德州最南端城市布朗斯維爾(Brownsville)也降至25度。

奧克拉荷馬市氣溫打破1899年以來最低溫紀錄。奧克拉荷馬州羅頓(Lawton)16日溫度也驟降至負12度，刷新當地有史以來溫度最低紀錄。

就在積雪未退之際，氣象報告則發布第二波冰雪17日早晨即將到來。德州北部、奧克拉荷馬州及阿肯色州估計將有3吋至6吋降雪。

中南部州交通大亂，許多航班、鐵路等交通運輸取消服務，路州大多道路也因寒天凍地不利於行。

德州在15日約有260萬戶家庭和店家停電，一部分原因是西德州風力發電機結冰，導致該州無法供應一半電量；德州州長艾伯特(Greg Abbott)要求德州公司緊急改善。