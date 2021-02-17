全球暖化 美國南方卻寒流？科學家：氣候異變

德州遭暴風雪侵襲，一輛汽車在滿布冰雪的公路上獨駛。(Getty Images)

美國 南部地區這幾天出現驚人寒流，那些否認氣候變化科學的人可能會趁機大加嘲諷說：「咦，不是說地球正在暖化 嗎？」但，極地渦旋(polar vortex)形成的冷凍空氣直降至墨西哥灣沿岸，確實可能與全球暖化有關；而這正是大氣科學家海霍(Katharine Hayhoe)寧可使用「全球氣候異變」(global weirding)用詞的原因。

冬季風暴 受許多因素影響，其中包括影響所有天氣系統的自然變化。地球暖化可能只是冰暖交融的其中一環；即便氣候變化普遍是讓冬季變得更溫和。

由於噴射氣流出現變化，位於北極上空的空氣現在正向南吹掃。噴射氣流是環繞北半球的高空急流，通常會阻止寒冷的極地渦旋向南行進。

研究顯示，北極變暖正減弱噴射氣流，使冷空氣向南溢出，尤其是當格外暖化的衝擊波撞擊平流層讓渦旋變形，更可能讓溫度驟降，就連過去很少被霜凍侵蝕的地方，也受到影響。

極地渦旋造成天氣嚴寒，一直是北美天氣圖象的一部分。國家海洋與大氣管理局(NOAA)化學科學實驗室科學家巴特勒(Amy Butler)指出，極性渦旋的擾動即使在沒有氣候變化的情況下，也會自然發生；她尚未發現這種擾動呈現長期趨勢。

但是，向客戶提供天氣及氣候風險訊息的大氣環境研究公司(AER)季節性預測主任科恩(Judah Cohen)認定，冬季風暴已有總體趨勢。他去年在「自然氣候變化雜誌」(Nature Climate Change)發表論文指出，自2008年至2018年這十年的東北冬季風暴急劇增加。

科恩表示，「當北極圈最溫暖時，嚴寒冬季天氣就更頻繁。它不是因為氣候變化所導致，卻與氣候變化有關。」他指出，當前的冬季風暴影響地理範圍較不尋常，可能釀成一年當中損害最嚴重自然災害之一 。畢竟，以前德州是以颶風來襲為主，鮮少有雪災和寒害；冬季風暴可能讓許多家庭出現水管凍到爆裂的問題。