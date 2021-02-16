後川普時期 麥康諾實質領導共和黨

在連續失去參院與白宮後，共和黨主導權將落在參院少數黨領袖麥康諾(左)身上，但前總統川普在共和黨內影響力仍大。圖為2019年10月川普到肯塔基州為麥康諾連任競選助陣。(美聯社)

前總統川普 卸任後遠走華府長住佛羅里達州，缺乏參與政治的真實平台，Politico新聞網站分析，未來兩年共和黨 的質質領導人，將是參院共和黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)。麥康諾在彈劾案表決時投下反對票，旋即卻公開發言批評川普煽動國會暴動顯然「可恥的怠忽職守」，十足反映置身於黨內分裂的棘手處境：共和黨到底是川普黨，還是麥康諾所期盼的中間偏右政黨？

彈劾案雖已落幕，但麥康諾深知，日後還將與川普交手。麥康諾必須再參院增加一個席次，才能讓共和黨重新掌握多數，但現在他所面對的政治挑戰，卻比茶黨(Tea Party)壯大時期還更頭疼。

不過，麥康諾13日談話中已擺明，如果川普背書的候選人可能威脅共和黨的多數優勢，他將毫不猶豫出手干預。獲得川普支持的可能候選人，包括共和黨亞利桑納州黨部主委凱莉‧沃德(Kelli Ward)，以及傳出可能在北卡羅來納州參選的川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。

麥康諾指出：「我唯一在乎的，就是能否當選，並不是誰支持誰。」

過去五年來，就在川普對共和黨掌握越來越多影響力的同時，參院共和黨團主要仍是聽從麥康諾指揮。與川普風格不同的是，麥康諾不會透過推特放話，絕大多數共和黨參議員也一樣。

前總統歐巴馬任內，麥康諾率領下的共和黨儼然形成一股不容小觑的反對勢力，如今麥康諾對於拜登政府某些政策，同樣握有同樣的否決權。為了穩住共和黨在參院的優勢，麥康諾必須排除導致共和黨在2010年、2012年國會選舉慘遭滑鐵盧的候選人，只不過如今在川普陰影之下，麥康諾能否如願以償，仍有待觀察。

Politico新聞網站分析，麥康諾避談川普是否可能於2024年再度參選，把重點放在2022年期中選舉，如此策略可以讓共和黨員至少有幾個月時間暫時把川普拋在腦後。

共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)便說：「我們將把注意焦點放在拜登政策上頭。如此一來將有助於凝聚反對力量。」