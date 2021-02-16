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彈劾監察亮眼 這些民主黨眾議員成明日之星

編譯陳韻涵／綜合15日電
賓州國會眾議員迪恩。(美聯社)
賓州國會眾議員迪恩。(美聯社)

倒戈支持彈劾前總統川普的七名參議員先後受到共和黨內部懲罰，從譴責到申誡不等；反觀多位民主黨眾院彈劾監察人的知名度在未竟的川普二次彈劾審理中聲名大噪，未來的政治前途也備受看好。

匹茲堡哥倫比亞廣播公司(CBS Pittsburgh)15日報導，克萊瑞恩(Clarion)、羅倫斯、華盛頓、約克和中央郡的共和黨領袖已投票通過譴責賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)。

克萊瑞恩郡共和黨委員會在對圖米的譴責案中，形容對卸任總統的彈劾案違憲且「純粹是自私的報復和苛刻的行為」。

圖米則在支持彈劾川普的聲明中，詳述川普違背就職承諾和憲法。

北卡羅來納州共和黨中央委員會也在15日舉行投票，一致通過決定譴責支持彈劾川普的聯邦參議員柏爾(Richard Burr)。

北卡共和黨主席華特利(Michael Whatley)批評柏爾違反北卡選民的意志，並對他在參院彈劾審理投票的舉措備感失望。

2022年即將退休而不再參選的柏爾14日發布聲明表示，彈劾伊始「他認為彈劾前總統違憲」，但也認為應該成案。

「相關證據令人信服，川普有最且煽動聯邦政府等級的暴亂，形同重罪和不端行為。」柏爾接著說，「我聽了正反兩方的陳述並考量事實，且是明顯的事實」。

在猶他州，聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)面對流傳在社群媒體平台的譴責請願。

這項請願最先由「鹽湖城論壇報」(Salt Lake City Tribune)發起，譴責羅穆尼「未能代表猶他州一般的保守共和黨選民，身為共和黨人卻做錯決定」，「優先考量自身利益和政治世仇，罔顧川普、憲法、人民利益和共和黨的優勢」。

相較於共和黨打落水狗，民主黨彈劾監察人的聲望則水漲船高。

民主黨國會眾議員迪恩(Madeleine Dean)已經在談論明年角逐賓州參院席次的可能性，賓州聯邦參議員職位是兩黨兵家必爭之地。

民主黨多位選戰策士猜測，在彈劾審理前較不知名的眾院彈劾監察人卡斯特羅(Joaquin Castro)也可能角逐德州席次。

德州國會眾議員卡斯特羅。(美聯社)
德州國會眾議員卡斯特羅。(美聯社)

彈劾 共和黨 川普

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