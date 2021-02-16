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喬州施壓、紐約州借貸…川普還要面臨刑事調查

編譯陳韻涵╱綜合15日電
圖為2019年3月川普到國會與共和黨參議員商議施政。(路透)
圖為2019年3月川普到國會與共和黨參議員商議施政。(路透)

前總統川普雖再度躲過彈劾案，但這次將面臨喬治亞州與紐約州的刑事調查，在民事訴訟方面則有兩名女性指控他性騷擾，以及誹謗官司。

喬州檢察官早已著手調查川普多次打電話，施壓喬州選務官員「尋找選票」，盼逆轉喬州的大選投票結果。

與喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger，共和黨)熟稔的消息人士證實，當局正在調查川普打給拉芬斯伯格的兩通電話。

有線電視新聞網(CNN)取得其中一通上月的通聯內容，川普施壓拉芬斯伯格「尋找選票」翻轉他在喬州輸給拜登的劣勢。

紐約與亞特蘭大前聯邦檢察官威廉斯(Bret Williams)說：「很難證明他意圖懇求拉芬斯伯格觸犯選舉舞弊法，但他可能有此疫。」

川普也在紐約面臨一宗刑事調查，曼哈頓地區檢察官查緝「川普集團」是否違反州法，如貪腐、逃稅等違法行事。

檢察官調查的範圍很廣，包括川普集團是否誤導金融機構借貸，或違反稅法捐款，以及違法減免顧問費。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)則在調查川普集團是否涉及誇大以增加借貸金額及核保項目。

另外，紐約前雜誌專欄作家珍‧卡若爾(E. Jean Carroll)已對川普提出誹謗訴訟，卡若爾2019年出書指控川普1990年代在百貨公司更衣間對她性侵，川普否認並反指她說謊，卡洛爾2019年11月對川普提告。

川普實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)的參賽者桑莫爾‧瑟沃斯(Summer Zervos)2017年向法院提告，指控川普對她襲胸、強吻。

少了現任總統這張王牌，川普將失去許多保護屏障。前聯邦檢察官、CNN法律專家珍妮佛‧羅傑斯(Jennifer Rodgers)說：「事情迅速發展，他(川普)無法再以在位總統當作藉口；我認為，人們希望看到嚴重的民事訴訟懲罰，且會對於訴訟程序緩慢感到失望。」

川普 紐約州 喬州

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