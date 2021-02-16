「美國偶像」讓康威女兒參賽 挨批剝削未成年

前總統川普的白宮政治顧問康威的女兒勞蒂亞‧康威，14日在「美國偶像歌唱大賽」節目中亮相。(Getty Images)

老牌競賽型實境節目「美國 偶像歌唱大賽」(American Idol)堂堂邁入第19季，出現一名身分特殊的參賽者：前白宮 資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的16歲女兒克勞蒂亞‧康威(Claudia Conway)。

克勞蒂亞‧康威長久以來透過社群網站 向追蹤粉絲大吐母女不合、甚至遭母親虐待的苦水，1月底更發生凱莉安推特帳號張貼女兒上空裸照的風波，好萊塢「綜藝報」(Variety)分析，「美國偶像歌唱大賽」製作單位炒作康威家醜刺激收視，克勞蒂亞顯然遭到剝削。

來源：YouTube American Idol頻道

在製作單位播出的影片中，擔任評審之一的流行天后凱蒂派瑞(Katy Perry)曾詢問克勞蒂亞「妳還好吧？」克勞蒂亞則回答：「不好！」影片中也出現克勞蒂亞說明參賽原因：「我只想傳播愛，我喜歡妥協，我同意跟父母之間存在著不同意見。」

「綜藝報」指出，克勞蒂亞參賽雖然是2020年秋季錄製完成，也就是在家庭風波搬上檯面之前，但製作單位並不該把克勞蒂亞‧康威當成宣傳重點，畢竟她是處於爭議當中的未成年兒童，各種家醜卻都赤裸裸呈現世人眼前，而她的父母親身為成年人，其實應該懂得如何保護孩子才是。

凱莉安‧康威也現身影片當中，包括一段對女兒加油打氣的錄影畫面：「妳別緊張，寶貝，這將是一次收穫良多的經驗。」凱莉安‧康威還說：「勝利者就是那些不怕失敗的人。」

前總統川普的白宮政治顧問康威的女兒勞蒂亞‧康威，14日在「美國偶像歌唱大賽」節目中亮相。圖為康威父女。(Getty Images)

克勞蒂亞的父親、向來反對川普的律師喬治‧康威(George Conway)也在影片中出現，探著頭觀看女兒的參賽現場。他接受製作單位訪問時，在鏡頭前則激動落淚說道：「我想不出有任何事情，能比這個讓她感到更快樂。」