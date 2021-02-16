國會將建獨立委員會 查攻擊事件真相

前總統川普躲過二次彈劾，但眾院議長波洛西15日公開表示要成立類似調查九一一恐襲事件的特別委員會，對元月6日發生的國會遭川普支持者暴力攻擊一事徹底調查，水落石出，有所交待。圖為波洛西議長13日與眾院彈劾團隊眾議員在記者會上說明未來調查方向。(美聯社)

前總統川普 上月6日煽動支持者，反對國會認可選舉人團投票結果，最終造成國會暴亂、5人死亡；國會眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi) 15日表示，將成立一個外部獨立的委員會，調查上月6日國會事件的「事實與成因」。

波洛西表示，這個調查委員會將類似2001年九一一事件調查委員會；該委員會將調查「國內恐怖分子」襲擊國會大廈，以及干擾政權和平交接的事實與成因。

在政黨輪替前，民主黨以「煽動叛亂」為由，二度彈劾 時任總統川普，雖在眾議院通過彈劾，但參議院本月13日表決，宣判川普無罪。

路透報導，直到今天，國會仍有超過5000名國民兵戍守，以及用帶尖刺的拒馬團團包圍，國民兵部隊將持續戍守至3月中旬；已有200多人因參與國會暴亂事件被指控涉犯聯邦罪。

波洛西15日公布一封給民主黨內國會議員的信件，名為「我親愛的同僚們：安全、安全、安全」(Dear Colleague: Security, Security, Security)。

波洛西在這封信件中，並未直接稱呼「國會暴亂」；另外，其信中所說「國內恐怖分子」和拜登總統的主張類似：「這起攻擊事件是經過計畫與協調的，由政治極端分子與國內恐怖分子實施，其背後煽動暴力者就是川普。」

美聯社報導，在川普被宣判無罪後，越來越多的跨黨派議員支持成立獨立委員會調查這起致命叛亂。

前總統川普躲過二次彈劾後15日首度亮相。圖為川普15日驅車離開佛州西棕梠灘市的高爾夫球場時向夾道歡迎他的支持者致意。(Getty Images)

波洛西在信件中表示，美國 有許多極具愛國心的總統，今日，也有極具愛國心的眾議員拉斯金(Jamie Raskin)領導的彈劾監察人團，捍衛美國民主與憲法。

波洛西表示，國家安全、國會安全與國會議員的安全仍是重要工作；她已責成退役美國陸軍中將奧諾內(Russel Honoré)，與司法委員會合作，評估遇襲後的國會安全需求，將提出一份建議。奧諾內目前建議國會要投入額外資金，保障國會議員和大廈的安全。

「奧諾內的調查和國會彈劾過程在在顯示，我們必須搞清楚事實真相。」波洛西說，「為了保護我們的安全、安全防禦機制與安全感，下一步就是建立一個外部獨立類似九一一調查委員會的機構，調查並報告國內恐怖分子襲擊美國國會大廈，以及干擾政權和平交接的事實與成因。」

此外，該委員會還將就美國國會警察、聯邦與地方執法機構如何因應，提出建議。

美聯社報導，若要仿照九一一調查委員會，則可能需要制定法律，賦予法源，以便提高調查層級，提供一份由政府背書的調查結論。

美聯社報導提到，這麼做的話可能也會激化政黨分歧，或是為拜登的立法議程蒙上陰影。

投票支持川普無罪的共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，需要一個類似九一一事件的調查委員會，釐清到底發生什麼，確保不會重蹈覆轍。

除了眾議院採取動作，美聯社報導，參議院規則暨行政委員會將在本月舉行聽證會，了解此事。