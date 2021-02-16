國會將建獨立委員會 查攻擊事件真相
前總統川普上月6日煽動支持者，反對國會認可選舉人團投票結果，最終造成國會暴亂、5人死亡；國會眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi) 15日表示，將成立一個外部獨立的委員會，調查上月6日國會事件的「事實與成因」。
波洛西表示，這個調查委員會將類似2001年九一一事件調查委員會；該委員會將調查「國內恐怖分子」襲擊國會大廈，以及干擾政權和平交接的事實與成因。
在政黨輪替前，民主黨以「煽動叛亂」為由，二度彈劾時任總統川普，雖在眾議院通過彈劾，但參議院本月13日表決，宣判川普無罪。
路透報導，直到今天，國會仍有超過5000名國民兵戍守，以及用帶尖刺的拒馬團團包圍，國民兵部隊將持續戍守至3月中旬；已有200多人因參與國會暴亂事件被指控涉犯聯邦罪。
波洛西15日公布一封給民主黨內國會議員的信件，名為「我親愛的同僚們：安全、安全、安全」(Dear Colleague: Security, Security, Security)。
波洛西在這封信件中，並未直接稱呼「國會暴亂」；另外，其信中所說「國內恐怖分子」和拜登總統的主張類似：「這起攻擊事件是經過計畫與協調的，由政治極端分子與國內恐怖分子實施，其背後煽動暴力者就是川普。」
美聯社報導，在川普被宣判無罪後，越來越多的跨黨派議員支持成立獨立委員會調查這起致命叛亂。
波洛西在信件中表示，美國有許多極具愛國心的總統，今日，也有極具愛國心的眾議員拉斯金(Jamie Raskin)領導的彈劾監察人團，捍衛美國民主與憲法。
波洛西表示，國家安全、國會安全與國會議員的安全仍是重要工作；她已責成退役美國陸軍中將奧諾內(Russel Honoré)，與司法委員會合作，評估遇襲後的國會安全需求，將提出一份建議。奧諾內目前建議國會要投入額外資金，保障國會議員和大廈的安全。
「奧諾內的調查和國會彈劾過程在在顯示，我們必須搞清楚事實真相。」波洛西說，「為了保護我們的安全、安全防禦機制與安全感，下一步就是建立一個外部獨立類似九一一調查委員會的機構，調查並報告國內恐怖分子襲擊美國國會大廈，以及干擾政權和平交接的事實與成因。」
此外，該委員會還將就美國國會警察、聯邦與地方執法機構如何因應，提出建議。
美聯社報導，若要仿照九一一調查委員會，則可能需要制定法律，賦予法源，以便提高調查層級，提供一份由政府背書的調查結論。
美聯社報導提到，這麼做的話可能也會激化政黨分歧，或是為拜登的立法議程蒙上陰影。
投票支持川普無罪的共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，需要一個類似九一一事件的調查委員會，釐清到底發生什麼，確保不會重蹈覆轍。
除了眾議院採取動作，美聯社報導，參議院規則暨行政委員會將在本月舉行聽證會，了解此事。
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