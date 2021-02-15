居家避疫 對某些伴侶像軟禁而非夢幻世界

受限於新冠疫情，一些原本計畫結婚的情侶因為當局限制大型聚會及長途旅行，使得結婚計畫被打亂。圖為加州橙郡杭廷頓灘市一對新人14日結婚，只有幾位親友見證。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 期間待在家裡的時間變長，某些伴侶在這段時間感情加溫，然而專家表示在家隔離對某些伴侶來說「可能更像是軟禁而非夢幻世界」。

心理治療師波普卡克(Gregory Popcak)專門為天主教堂做婚姻諮商，他表示：「對於向來傾向用事業來迴避婚姻矛盾問題的夫妻來說，疫情讓事情更加糟糕。」隔離讓急躁情緒升溫，以前的潛在問題紛紛在此時爆發。

維吉尼亞大學負責全國婚姻項目的社會學家威爾克斯(W. Bradford Wilcox)說人們在疫情期間變得更加謹慎，導致離婚、結婚和生小孩的機率降低。

疫情間婚姻及離婚的全國統計還需要幾個月才完成，但目前幾個州的數據顯示結婚和離婚的比率都有顯著下降。

離婚率下降的其中一項原因為上法庭的機會減少，另一項原因是擔心財務會變得更加困難，而原本計畫結婚的情侶也因為疫情期間限制大型聚會及長途旅行，使得結婚計畫被打亂。

聖地牙哥的凱萊和柯迪．卡森斯最初計畫在去年4月舉辦婚禮，因遇疫情推遲，重新安排至12月舉辦，卻再次遇到封城 ，凱萊說：「這簡直是災難，我們說，就在Zoom上舉辦吧」，最後卡森斯夫婦在家舉辦線上婚禮，40餘位親朋好友透過視訊見證他們的人生大事。

另一方面，美國 婚姻律師學會主席琳西(Elizabeth Lindsey)表示她和其他離婚律師仍保持忙碌，忙著處理疫情間更複雜的孩童探視權問題，她預計疫情結束後會有更多需求，許多人不打算在疫情期間處理問題。

也有許多人在困難時期似乎更願意合作，一名專門負責協議離婚的律師表示她的許多客戶在疫情間更希望避免有爭議的訴訟，而且更能接受公平的財務安排。

除了每對伴侶在疫情間遇到的困難，也有令人暖心的故事，代表天主教慈善機構為夫妻提供諮詢服務的心理學家霍恩(Michael Horne)說該機構現在有20對夫婦登記領養，比一年前多出許多，他認為部分得歸因於疫情。