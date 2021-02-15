情人節在家慶祝 巧克力仍然熱銷

巧克力在今年的情人節熱銷，人們不僅透過巧克力向伴侶傳達愛意，還要向親愛的家人朋友表達心中的愛。(Getty Images)

儘管今年遇到疫情 ，情人都無法安心外出享用情人節晚餐，但巧克力仍在情人節熱銷，人們不僅透過巧克力向伴侶傳達愛意，還要向親愛的家人朋友表達心中的愛。

全國糖果協會(National Confectioner's Association)公布的數據顯示，86%的美國 民眾在今年情人節購買巧克力或糖果。

迪康多(Phil DeConto)在生產金莎巧克力的知名巧克力大商費列羅(Ferrero)擔任項目管理副總，他接受CNBC的訪問時說：「2021年可能會與其他年有些不同，但可以確定的是在這一季對朋友的感謝仍相當有意義。」

今年情人節的花費預計會下降，根據全美零售聯合會(National Retail Federation)和「繁榮洞見與分析」(Prosper Insights & Analytics)的調查，今年消費者平均花費165元買禮物與慶祝情人節，比去年少了32元，主要是因為多數人在家慶祝。

然而巧克力銷售卻在今年成長，尤其是高級巧克力；迪康多指出巧克力過去52周的整體消費增加4.7%，而高級巧克力更是雙倍成長。

費列羅旗下還有健達巧克力(Kinder)、能多益(Nutella)以及奶油手指(Butterfinger)等平價巧克力商品。 擁有多樣的糖果品牌，讓費列羅得以吸引大批消費者。舉例來說，家長可能會購買新奇造型的巧克力給孩子驚喜，而主題禮物包則適合慶祝專屬於單身女子的情人節「Galentine's Day」。

此外，由於越來越多人在家自己做早餐，能多益榛果可可醬的需求也跟著增長。

迪康多說：「人們外出旅遊的次數減少了，但當他們出門時，他們會讓外出旅行變得更有價值，我們可以從兩個地方看出，一個是整體籃子的尺寸增大，而人們購物的量也增多了。」