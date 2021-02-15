疫情期難見面 網戀詐騙案增 受害人損失金錢逾3億

愛情向來充滿神秘，新冠疫情 期間，談情說愛的神秘感，則被越來越多詐騙 分子利用。根據聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)上周公布的資料，2020年累計接獲3萬2800件「戀愛詐騙」(Romance scams)犯罪報案，較2019年增加31%，受害人損失金錢累計達3億400萬元，比2019年多出51%。

常見的「戀愛詐騙」詐騙模式為，歹徒在社群網站 或約會應用程式利用假身分，與不知情的受害者大談網路戀情。網路交往期間，犯罪分子以各種藉口做為無法見面的規避之詞。

聯邦貿易委員會副局長茉妮卡‧瓦加(Monica Vaca)舉例說，詐騙分子經常佯稱在海外駐軍，或者在海上鑽油平台工作，所以無法與愛人見面。但隨著感情逐漸升溫，詐騙分子就開始向受害者開口要錢，一旦拿到錢則消失得無影無蹤。

瓦加分析，現今疫情堪稱是「戀愛詐騙」分子的最佳作案時機，因為保持社交距離的防疫規定，讓面對面約會變得困難，許多人透過約會程式找伴侶，而且疫情也讓不肖分子多出許多理由可以借錢，例如急需醫藥費、修車，甚至要打新冠疫苗等。

她說，從許多詐騙案件報告中可以看到，詐騙分子利用疫情編故事，例如以「剛剛確診染疫」為由，做為無法與戀人見面的理由。

她表示，消費者務必提高警覺，但企業也有責任，應該遵守反洗錢法規，若有可疑情事便應通報有關單位。她說，民間企業在打擊詐騙的行動當中，扮演非常重要的角色。

西聯匯款(Western Union)首席合規官(chief compliance officer)漢德(Tyler Hand)指出，過去幾年裡，西聯匯款改善監控技術，讓戀愛詐騙案件因此下降。