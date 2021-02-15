拜登施政面臨共和黨掣肘 人事任命、紓困法案恐延宕

參院民主黨人希望推動內閣人事任命和新冠肺炎紓困法案等議程，卻面臨共和黨阻撓。圖為拜登總統(右三)、賀錦麗副總統(右四)日前在白宮會見兩黨參議員。(Getty Images)

聯邦參院對前總統川普的彈劾審理結束，參院民主黨 人接續努力推動人事任命和新冠肺炎紓困法案等議程，卻面臨共和黨 阻撓。

「華爾街日報」報導，拜登 必須在分裂的參院尋求通過疫情紓困、氣候變遷與改善基礎建設等法案。

民主黨議員對於無法定罪川普感到失望，共和黨人內部分歧顯見，而其中一派力阻拜登順遂施政，其中共和黨尖銳的聲音已釋出訊號。

南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)接受「福斯新聞」(Fox News)訪問時說：「我的目標是(助共和黨)贏得明年的國會選舉，阻止始於民主黨及拜登總統最激進的議程。」

共和黨策士里德(Scott Reed)說：「拜登給共和黨許多子彈，他持續在國內政策上偏左派，醞釀出一股強烈的期中選舉反對勢力。」

民主黨迅速推動拜登的1兆9000億元新冠疫情紓困法案，盼於月底前通過。

拜登也準備在未來幾場的提名確認聽證會中，填補政府空缺，包括提名聯邦上訴法院法官加蘭德(Merrick Garland)出任司法部長。

不過，白宮擔心彈劾審理導致兩黨間氣氛緊張，可能延宕內閣人事任命。

拜登16日晚間將出席威斯康辛州的里民大會，這場由「有線電視新聞網」(CNN)主辦的活動將是拜登就任後第一趟訪視行程，他18日還將前往生產新冠疫苗的密西根州輝瑞(Pfizer)藥廠視察。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)14日受訪表示，「總統希望在國內走走，與民眾說明他帶領國家走出新冠與經濟泥淖的計畫，確認疫苗配送與接種，並讓校園重新開放」；「他已訂定此目標多時，且會在近日及近幾周加倍努力」。

拜登擁有優勢，民調支持選民力挺他復甦經濟的計畫，包括現金補助。

白宮已經朝國會山莊以外的地方政府努力，拜登12日與各地州長及市長會商，希望聯邦政府領導經濟復甦。

拜登表示，他希望獲得國會支持第二階段的復甦計畫，投資基礎建設。

「共和黨覺得有必要持續阻撓是錯誤的。」民主黨策士瑪姬‧歐梅洛(Margie Omero)說：「這有違選民意向。」