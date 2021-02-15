拜登重建「信仰組織與社區夥伴關係辦公室」

拜登總統(坐者)簽署行政命令，重新成立「信仰組織與社區夥伴關係辦公室」，藉此強化聯邦政府與社區組織的合作。 (美聯社)

拜登 總統14日簽署行政命令，重新成立「信仰組織與社區夥伴關係辦公室」(Office of Faith-Based and Neighborhood Partnerships)，藉此強化聯邦政府與社區組織的合作。

信仰組織與社區夥伴關係辦公室已有20年的歷史，最初由前總統布希(George W. Bush)成立。白宮 表示，辦公室初步的目標，將合作對抗新冠疫情 、振興經濟復甦與對抗系統性種族歧視，並且提升弱勢族群的流動性與機會，強化多元性。

拜登透過聲明表示，在疫情引發全國上下瀰漫著不確定性，以及人民受苦的狀況下，確立夥伴關係尤其重要。他說：「我們不是會冷眼旁觀人民受苦的國家，這並非我們的信仰。」

拜登團隊將與不同宗教與背景，同時身處社區第一線的領袖合作，療癒、團結並重建社區。辦公室將由梅麗莎‧羅傑斯(Melissa Rogers)領導，她不僅在前總統歐巴馬時期曾負責相同事務，也是白宮內政委員會宗教與政策資深主任。拜登競選團隊的全國信仰合作主任迪克森( Josh Dickson)將出任副主任。

拜登的政治主張與他的信仰息息相關，他是虔誠的天主教徒，幾乎每個周末都上教堂，並且常引用聖經經文。

他對於墮胎權的支持，被美國主教議會(U.S. Conference of Catholic Bishops)審慎檢視。宗教保守派人士也對他恢復LGBT人士的權利謹慎關注。

在宣布行政命令的聲明中，白宮強調絕不將宗教與國家混為一談，保證所有人民的宗教自由；上述辦公室將不會偏袒任一宗教，或偏袒宗教，忽略世俗團體。